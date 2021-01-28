"Мотор Сич" разрабатывает корабельный вертолет для будущих корветов в ВМС типа "Ada"

Базой послужит Ми-2, который пройдет глубокую модернизацию. Ожидается разработка двух модификаций — поисково-спасательный и противокорабельного.

Модернизация первого вертолета продлится 2 года и к 2023 ожидается введение в строй первого вертолета в ВМС, как раз к 2023 должен поступить в войска первый турецкий корвет "Ada", — передает Defense Express.

"Разработка вертолета на базе глубокой модернизации Ми-2 с тотальной цифровизацией всех систем будет разбит на несколько этапов. На первом, который должен завершится в этом году, ожидает получение первой машины в виде вертолета берегового базирования", — заявил замминистра Минобороны Александр Миронюк.

По его словам, нужно будет решить проблему установки механизма складывания лопастей, чтобы он мог разместиться в ангаре корвета. Планируется создание двух модификаций вертолета — поисково-спасательного и противокорабельного.

Отмечается, что создание поисково-спасательного вертолета вполне реальная задача, для такой модернизации потребуется куда меньше трудозатрат. А вот для противокорабельного вертолет необходимо дооснастить средствами радиоэлектронной борьбы и/или гидроакустической станцией, или буями. А в идеале еще и противокорабельными ракетами.

[ + – ] Корвет типа "Ada"

Напомним, Украина подписала с Турцией договор на поставку корветов класса "Ada". Они способны нести вертолеты массой до 10 тонн. Из 5 корветов 4 будет построено на Николаевском судостроительном заводе "Океан".