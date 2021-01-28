"Мотор Січ" розробляє корабельний вертоліт для майбутніх корветів для ВМС типу "Ada"

Базою слугує Мі-2, який пройде глибоку модернізацію. Очікується розробка двох модифікацій — пошуково-рятувального та противокорабельного.

Модернізація першого вертольота триватиме 2 роки і до 2023 очікується запуск першого вертольота для ВМС, якраз до 2023 повинен надійти у війська перший турецький корвет "Ada", — передає Defense Express.

"Розробка вертольота на базі глибокої модернізації Мі-2 з тотальною цифровізацією всіх систем буде розбитий на кілька етапів. На першому, який повинен завершиться цьогоріч, очікує отримання першої машини — вертольота берегового базування", — заявив заступник Міністра Міноборони Олександр Миронюк.

За його словами, потрібно буде вирішити проблему встановлення механізму складання лопатей, щоб він міг розміститися в ангарі корвета. Планується створення двох модифікацій вертольота — пошуково-рятувального та противокорабельного.

Зазначається, що створення пошуково-рятувального вертольота цілком реальне завдання, для такої модернізації буде потрібно куди менше трудовитрат. А ось для противокорабельного вертольота необхідно дообладнати засобами радіоелектронної боротьби і/або гідроакустичною станцією, або буями. А в ідеалі ще й протикорабельними ракетами.

[ + – ] Корвет типу "Ada"

Нагадаємо, Україна підписала з Туреччиною договір на поставку корветів класу "Ada". Вони здатні переносити вертольоти масою до 10 тонн. З 5 корветів 4 побудують на Миколаївському суднобудівному заводі "Океан".