Журнал "Фокус" 5 марта впервые опубликует исследование надежности крупных розничных банков

В номере журнала "Фокус" от 5 марта 2021 года выйдет масштабное исследование ситуации в банковском секторе и рейтинг надежности украинских банков.

В целом в исследовании "Фокуса" участвуют 25 крупнейших розничных банков с чистыми активами более 5 млрд грн и депозитным портфелем физлиц свыше 1,2 млрд грн.

Прибыль банков в 2020 году сократилась на 29,2% до 41,3 млрд. грн. В связи с коронакризисом многие банки ощутили ухудшение качества кредитных портфелей как бизнеса, так и физических лиц. "В целом экономика Украины претерпела падение, упала деловая активность. Банки – часть экономики, и поэтому их "самочувствие" зависит от общей экономической ситуации. И хотя сейчас происходит постепенное возвращение к нормальной жизни, до сих пор остаются отрасли, которые очень сильно "просели" из-за этого беспрецедентного кризиса. Это привело к снижению доходности банков", — отметил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

В целом, согласно исследованию журнала, банки достойно прошли черную полосу карантинного 2020 года – рынок покинули всего два небольших банка (банк "Аркада" в августе 2020 года и "Мисто Банк" в декабре).

Согласно собственной методике рейтинга надежности журнала "Фокус", банки оценивались по таким параметрам как доля собственного капитала в привлеченных средствах, коэффициент мультипликатора капитала, доля собственного капитала в активах, доля депозитов в суммарных обязательствах и репутация владельцев банка.

Как ранее сообщалось, с 16 февраля текущего года все банковские учреждения в Украине обязали предоставлять номера счетов, а также информацию о количестве средств должников, данными которого интересуются государственные исполнители.