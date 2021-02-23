Украинские банки обязали раскрывать информацию о счетах должников

Минюст разрабатывает изменения в соответствующие нормативно-правовые акты

С 16 февраля текущего года все банковские учреждения в Украине обязали предоставлять номера счетов, а также информацию о количестве средств должников, данными которого интересуются государственные исполнители.

По мнению заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, это существенно облегчит и ускорит работу исполнителей, передает пресс-служба Минюста.

"Информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей относительно наличия, состояния счетов должника отныне в обязательном порядке должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах", – сообщил чиновник.

По словам Гайченко данные изменения, кроме значительного облегчения и ускорения работы исполнителей, станут основанием для введения автоматизации такого процесса.

В настоящее время Минюст разрабатывает изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, принятие которых позволит автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов должников – физических лиц, а также сумм средств, имеющиеся на таких счетах.

В декабре прошлого года Минюст опубликовал реестр должников. В нем на тот момент находилось около 1,7 миллиона украинцев. 92% исполнительных производств – это взыскания с физических лиц, 8% – с юридических.

Адвокат Максим Могильницкий рассказал читателям Фокуса, как доказать "государству в смартфоне", что вы ничего не должны, даже если нашли свою фамилию в реестре должников.

Национальный банк утвердил порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Соответствующее постановление вступило в силу 13 февраля. За нарушения на должностных лиц банка накладываются административные взыскания, а к банкам применяются штрафы и другие меры воздействия.