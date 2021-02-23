Українські банки зобов'язали розкривати інформацію про рахунки боржників

Мін'юст розробляє зміни до відповідних нормативно-правових актів

З 16 лютого поточного року всі банківські установи в Україні зобов'язали надавати номери рахунків, а також інформацію про кількість коштів боржників, даними якого цікавляться державні виконавці.

На думку заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, це істотно полегшить і прискорить роботу виконавців, передає прес-служба Мін'юсту.

"Інформація, яку надаватимуть банки на вимогу виконавців щодо наявності, стану рахунків боржника відтепер в обов'язковому порядку повинна містити номери рахунків, відкритих боржником у банку, а також суми коштів, які є на таких рахунках", — повідомив чиновник.

За словами Гайченка, такі зміни, крім значного полегшення і прискорення роботи виконавців, стануть підставою для введення автоматизації такого процесу.

Наразі Мін'юст розробляє зміни до відповідних нормативно-правових актів, прийняття яких дозволить автоматизувати процес отримання виконавцями номерів рахунків боржників — фізичних осіб, а також сум коштів, що є на таких рахунках.

У грудні минулого року Мін'юст опублікував реєстр боржників. У ньому на той момент було близько 1,7 мільйона українців. 92% виконавчих проваджень — це стягнення з фізичних осіб, 8% — з юридичних.

Адвокат Максим Могильницький розповів читачам Фокуса, як довести "державі в смартфоні", що ви нічого не повинні, навіть якщо знайшли своє прізвище в реєстрі боржників.

Національний банк затвердив порядок нагляду за дотриманням банками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. Відповідна постанова набрала чинності 13 лютого. За порушення на посадових осіб банку накладаються адміністративні стягнення, а до банків застосовуються штрафи та інші заходи впливу.