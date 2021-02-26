Журнал "Фокус" 5 березня вперше опублікує дослідження надійності великих роздрібних банків

У номері журналу "Фокус" від 5 березня 2021 року вийде масштабне дослідження ситуації в банківському секторі та рейтинг надійності українських банків.

Загалом у дослідженні "Фокуса" беруть участь 25 найбільших роздрібних банків із чистими активами понад 5 млрд грн і депозитним портфелем фізосіб понад 1,2 млрд грн.

Прибуток банків у 2020 році скоротився на 29,2% до 41,3 млрд грн. У зв'язку з коронакризою багато банків відчули погіршення якості кредитних портфелів як бізнесу, так і фізичних осіб. "Загалом економіка України зазнала падіння, впала ділова активність. Банки — частина економіки, і тому їх "самопочуття" залежить від загальної економічної ситуації. І хоча зараз відбувається поступове повернення до нормального життя, до сих пір залишаються галузі, які дуже сильно "просіли" через цю безпрецедентну кризу. Це призвело до зниження прибутковості банків", — зазначив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Загалом, згідно з дослідженням журналу, банки гідно пройшли чорну смугу карантинного 2020 року — ринок покинули всього два невеликі банки (банк "Аркада" в серпні 2020 року та "Місто Банк" у грудні).

Згідно з власною методикою рейтингу надійності журналу "Фокус", банки оцінювалися за такими параметрами як частка власного капіталу в залучених коштах, коефіцієнт мультиплікатора капіталу, частка власного капіталу в активах, частка депозитів у сумарних зобов'язаннях і репутація власників банку.

Як раніше повідомлялося, із 16 лютого поточного року всі банківські установи в Україні зобов'язали надавати номери рахунків, а також інформацію про кількість коштів боржників, даними якого цікавляться державні виконавці.