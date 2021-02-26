В Херсоне чучело Путина набили агитками Шария и "казнили" (фото)

Виселицу для чучела установили возле памятного монумента, а в самой акции участвовали переселенцы и представители крымскотатарской общины.

На площади Свободы в Херсоне состоялся митинг ко Дню крымского сопротивления российской оккупации, передает Херсон online.

Во время мероприятия представители местной "Самообороны" и Нацкорпуса устроили символическую казнь. Сначала собравшиеся повесили чучело мужчины в костюме и с приклеенным лицом российского президента Владимира Путина, а затем сожгли матрёшку-триколор с изображением президента РФ. Виселицу для чучела установили возле памятного монумента в честь погибших героев из Херсонской области, которые не вернулись с войны, где защищали Украину от оккупантов.

"Мы решили напомнить, что Крым — это Украина. Наша страна является целостной и соборной. А Путину напомнили, где его место в нашей стране. И, если вдруг он решит прийти к нам в Херсон, то его ждет только такая судьба", – заявил в комментарии "Первому региональному" представитель областной ячейки Нацокрпуса Никита Тютюнник.

По словам еще одной представительницы херсонской "Самообороны" Инны Усачевой, чучело набили газетами с агитацией Шария. Их набрали в месте, куда сторонники скандального блогера сдавали оставшуюся макулатуру, которую не успели или не смогли раздать населению.

"Это чучело символизирует режим Путина. Внутри – пропаганда пророссийская шариивская… По давней традиции, на Киевской Руси всегда в конце весны сжигали чучело в надежде, что все плохое будет сожжено вместе с ним… Мы верим, что оккупанты уйдут из Крыма, со всех временно оккупированных территорий", – цитирует ее "Украинская правда".

На площади были люди с тематическими плакатами, и каждый из желающих мог высказаться на тему оккупации Крыма. К митингу присоединились переселенцы-крымчане, представители крымскотатарской общины, активисты общественных организаций, а также местные жители.

Во время выступления присутствующие выразили скорбь по поводу событий 2014 года, когда "вежливые люди" захватили полуостров, и почтили память недавно умершего Павла Гавриша. Он был известным в Херсоне общественным деятелем, который всегда поддерживал движение за освобождение Крыма и помогал крымчанам.

Как рассказал присутствующим руководитель Херсонского городского Меджлиса крымскотатарского народа Ибрагим Сулейманов, депутаты Херсонского горсовета на сессии 26 февраля приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому, выразив свою позицию по вопросам деоккупации полуострова и восстановления территориальной целостности Украины.

26 января 2014 года в столице Крыма Симферополе прошел 12-тысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов, которые выступали за территориальную целостность Украины и против референдума. В результате столкновений с силовиками, которые случились в тот день, два человека погибли, еще несколько десятков были ранены.

Напомним, по случаю Дня крымского сопротивления российской оккупации президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором заявил, что Крым был "сердцем Украины, которое вырвали". Он также издал указ о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым.