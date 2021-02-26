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В Херсоне чучело Путина набили агитками Шария и "казнили" (фото)

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"Казнь" Путина
Фото: "Херсон онлайн" | "Казнь" Путина

Виселицу для чучела установили возле памятного монумента, а в самой акции участвовали переселенцы и представители крымскотатарской общины.

На площади Свободы в Херсоне состоялся митинг ко Дню крымского сопротивления российской оккупации, передает Херсон online.

Во время мероприятия представители местной "Самообороны" и Нацкорпуса устроили символическую казнь. Сначала собравшиеся повесили чучело мужчины в костюме и с приклеенным лицом российского президента Владимира Путина, а затем сожгли матрёшку-триколор с изображением президента РФ. Виселицу для чучела установили возле памятного монумента в честь погибших героев из Херсонской области, которые не вернулись с войны, где защищали Украину от оккупантов.

 "Мы решили напомнить, что Крым — это Украина. Наша страна является целостной и соборной. А Путину напомнили, где его место в нашей стране. И, если вдруг он решит прийти к нам в Херсон, то его ждет только такая судьба", – заявил в комментарии "Первому региональному" представитель областной ячейки Нацокрпуса Никита Тютюнник.

По словам еще одной представительницы херсонской "Самообороны" Инны Усачевой, чучело набили газетами с агитацией Шария. Их набрали в месте, куда сторонники скандального блогера сдавали оставшуюся макулатуру, которую не успели или не смогли раздать населению.

"Это чучело символизирует режим Путина. Внутри – пропаганда пророссийская шариивская… По давней традиции, на Киевской Руси всегда в конце весны сжигали чучело в надежде, что все плохое будет сожжено вместе с ним… Мы верим, что оккупанты уйдут из Крыма, со всех временно оккупированных территорий", – цитирует ее "Украинская правда".

акция, Херсон Крым, чучело Путина
акция, Херсон Крым, чучело Путина
акция, Херсон Крым, чучело Путина
акция, Херсон Крым, чучело Путина
акция, Херсон Крым, чучело Путина
акция, Херсон Крым, чучело Путина
акция, Херсон Крым, чучело Путина
акция, Херсон Крым, чучело Путина
акция, Херсон Крым, чучело Путина
акция, Херсон Крым, чучело Путина

На площади были люди с тематическими плакатами, и каждый из желающих мог высказаться на тему оккупации Крыма. К митингу присоединились переселенцы-крымчане, представители крымскотатарской общины, активисты общественных организаций, а также местные жители.

Во время выступления присутствующие выразили скорбь по поводу событий 2014 года, когда "вежливые люди" захватили полуостров, и почтили память недавно умершего Павла Гавриша. Он был известным в Херсоне общественным деятелем, который всегда поддерживал движение за освобождение Крыма и помогал крымчанам.

Как рассказал присутствующим руководитель Херсонского городского Меджлиса крымскотатарского народа Ибрагим Сулейманов, депутаты Херсонского горсовета на сессии 26 февраля приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому, выразив свою позицию по вопросам деоккупации полуострова и восстановления территориальной целостности Украины.

26 января 2014 года в столице Крыма Симферополе прошел 12-тысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов, которые выступали за территориальную целостность Украины и против референдума. В результате столкновений с силовиками, которые случились в тот день, два человека погибли, еще несколько десятков были ранены.

Напомним, по случаю Дня крымского сопротивления российской оккупации президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором заявил, что Крым был "сердцем Украины, которое вырвали". Он также издал указ о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым.