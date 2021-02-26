У Херсоні опудало Путіна набили агітками Шарія і "стратили" (фото)

Шибеницю для опудала встановили біля пам'ятного монумента, а власне в акції брали участь переселенці та представники кримськотатарської громади.

На площі Свободи в Херсоні відбувся мітинг до Дня кримського опору російської окупації, передає Херсон online.

Під час заходу представники місцевої "Самооборони" та Нацкорпусу влаштували символічну страту. Спочатку присутні повісили опудало чоловіка в костюмі та з приклеєним обличчям російського президента Володимира Путіна, а потім спалили матрьошку-триколор із зображенням президента РФ. Шибеницю для опудала встановили біля пам'ятного монумента на честь загиблих героїв із Херсонської області, які не повернулися з війни, де захищали Україну від окупантів.

"Ми вирішили нагадати, що Крим — це Україна. Наша країна є цілісною і соборною. А Путіну нагадали, де його місце в нашій країні. І, якщо раптом він вирішить прийти до нас у Херсон, то його чекає тільки така доля", — заявив у коментарі "Першому регіональному" представник обласного осередку Нацокрпусу Микита Тютюнник.

За словами ще однієї представниці херсонської "Самооборони" Інни Усачевої, опудало набили газетами з агітацією Шарія. Їх набрали в місці, куди прихильники скандального блогера здавали залишки макулатури, яку не встигли або не змогли роздати населенню.

"Це опудало символізує режим Путіна. Усередині — пропаганда проросійська шаріївська... За давньою традицією, у Київській Русі завжди наприкінці весни спалювали опудало в надії, що все погане буде спалене разом із ним... Ми віримо, що окупанти підуть з Криму, з усіх тимчасово окупованих територій", — цитує її "Українська правда".

На площі були люди з тематичними плакатами, і кожен з охочих міг висловитися на тему окупації Криму. До мітингу приєдналися переселенці-кримчани, представники кримськотатарської громади, активісти громадських організацій, а також місцеві жителі.

Під час виступу присутні висловили скорботу з приводу подій 2014 року, коли "ввічливі люди" захопили півострів, і вшанували пам'ять нещодавно померлого Павла Гавриша. Він був відомим у Херсоні громадським діячем, який завжди підтримував рух за звільнення Криму та допомагав кримчанам.

Як розповів присутнім керівник Херсонського міського Меджлісу кримськотатарського народу Ібрагім Сулейманов, депутати Херсонської міськради на сесії 26 лютого ухвалили звернення до президента Володимира Зеленського, висловивши свою позицію з питань деокупації півострова та відновлення територіальної цілісності України.

26 січня 2014 року в столиці Криму Сімферополі відбувся 12-тисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів, які виступали за територіальну цілісність України і проти референдуму. Унаслідок зіткнень із силовиками, які трапилися того дня, двоє людей загинули, ще кілька десятків отримали поранення.

Нагадаємо, з нагоди Дня кримського опору російській окупації президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому заявив, що Крим був "серцем України, яке вирвали". Він також видав указ про заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострова Крим.