Статистика коронавируса на 1 марта: 4 285 новых случаев заболевания

За последние сутки в медицинские учреждения госпитализировали 1779 человек с COVID-19.

Состоянием на утро 1 марта в Украине насчитывается 4285 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии такой диагноз поставили 1 352 134 людям. Свежую статистику на своей странице в Facebook обнародовал глава Минздрава Максим Степанов.

"4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 01 марта 2021 года. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника", — подчеркнул министр здравоохранения.

За минувшие сутки:

госпитализированы — 1779 человек;

летальных случаев — 68;

выздоровели — 1701 человек;

Медики провели за сутки 23 066 тестирований, в том числе методом ПЦР — 15394, методом ИФА — 2621, а также 5051 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1352134 лица;

выздоровели — 1171724 лица;

летальных случаев — 26 050;

проведено ПЦР-тестов — 6 921 573.

[ + – ] Статистика Минздрава по коронавирусу на 1 марта 2021 года Фото: Facebook / Максим Степанов

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 156 случаев;

Винницкая область — 598 случаев;

Волынская область — 65 случаев;

Днепропетровская область — 165 случаев;

Донецкая область — 54 случая;

Житомирская область — 466 случаев;

Закарпатская область — 242 случая;

Запорожская область — 83 случая;

Ивано-Франковская область — 526 случаев;

Киевская область — 208 случаев;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 10 случаев;

Львовская область — 315 случаев;

Николаевская область — 190 случаев;

Одесская область — 207 случаев;

Полтавская область — 97 случаев;

Ровенская область — 58 случаев;

Сумская область — 120 случаев;

Тернопольская область — 178 случаев;

Харьковская область — 69 случаев;

Херсонская область — 20 случаев;

Хмельницкая область — 32 случая;

Черкасская область — 67 случаев;

Черновицкая область — 335 случаев;

Черниговская область — 21 случай.

Как сообщил Минздрав, по состоянию на вечер 28 февраля в Украине были заняты 18 594 из 69 299 подготовленных койкомест для больных с COVID-19 (34,44%). За прошедшие сутки освободились 4 471 место, ведь вечером 27 февраля в медучреждениях находились 23 065 пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Вечером 28 февраля количество госпитализаций с подозрением и уже подтвержденным диагнозом составило 1 777 человек (за ночь прибавилось два пациента), в то же время выписали 871 человека.

По информации Министерства здравоохранения, в самой тяжелой ситуации находится Ивано-Франковская область. Вечером 28 февраля в регионе пациенты с COVID-19 заполнили 82,74% койкомест, накануне показатель составлял 80,58%.