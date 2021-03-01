Статистика коронавірусу станом на 1 березня: 4 285 нових випадків захворювання

За останню добу до медичних установ госпіталізували 1 779 осіб із COVID-19.

Станом на ранок 1 березня в Україні налічується 4 285 нових випадків захворювання на коронавірус, усього з початку пандемії такий діагноз поставили 1 352 134 людям. Свіжу статистику на своїй сторінці у Facebook оприлюднив глава МОЗ Максим Степанов.

"4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей і 93 медпрацівники", — підкреслив міністр охорони здоров'я.

За минулу добу:

госпіталізовані — 1 779 осіб;

летальних випадків — 68;

одужали — 1 701 осіб.

Медики провели за добу 23 066 тестувань, зокрема методом ПЛР — 15 394, методом ІФА — 2 621, а також 5 051 дослідження швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 352 134 особи;

одужали — 1 171 724 особи;

летальних випадків — 26 050;

проведено ПЛР-тестів — 6 921 573.

[ + – ] Статистика, надана МОЗ щодо коронавірусу станом на 1 березня 2021 року Фото: Facebook / Максим Степанов

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксували у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

Київ — 156 випадків;

Вінницька область — 598 випадків;

Волинська область — 65 випадків;

Дніпропетровська область — 165 випадків;

Донецька область — 54 випадки;

Житомирська область — 466 випадків;

Закарпатська область — 242 випадки;

Запорізька область — 83 випадки;

Івано-Франківська область — 526 випадків;

Київська область — 208 випадків;

Кіровоградська область — 3 випадки;

Луганська область — 10 випадків;

Львівська область — 315 випадків;

Миколаївська область — 190 випадків;

Одеська область — 207 випадків;

Полтавська область — 97 випадків;

Рівненська область — 58 випадків;

Сумська область — 120 випадків;

Тернопільська область — 178 випадків;

Харківська область — 69 випадків;

Херсонська область — 20 випадків;

Хмельницька область — 32 випадки;

Черкаська область — 67 випадків;

Чернівецька область — 335 випадків;

Чернігівська область — 21 випадок.

Як повідомило МОЗ, станом на вечір 28 лютого в Україні були зайняті 18 594 із 69 299 підготовлених ліжко-місць для хворих із COVID-19 (34,44%). За минулу добу звільнилося 4 471 місце, адже ввечері 27 лютого в медустановах перебували 23 065 пацієнтів із коронавірусом або підозрою на нього. Увечері 28 лютого кількість госпіталізацій з підозрою і вже підтвердженим діагнозом склала 1 777 осіб (за ніч додалося два пацієнти), у той же час виписали 871 особу.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, у найважчій ситуації знаходиться Івано-Франківська область. Увечері 28 лютого в регіоні пацієнти з COVID-19 заповнили 82,74% ліжко-місць, напередодні показник становив 80,58%.