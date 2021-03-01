RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу станом на 1 березня: 4 285 нових випадків захворювання

159
Медики, коронавірус, лікарня
Фото: скріншот | Медики рятують життя пацієнту з коронавірусом

За останню добу до медичних установ госпіталізували 1 779 осіб із COVID-19.

Станом на ранок 1 березня в Україні налічується 4 285 нових випадків захворювання на коронавірус, усього з початку пандемії такий діагноз поставили 1 352 134 людям. Свіжу статистику на своїй сторінці у Facebook оприлюднив глава МОЗ Максим Степанов.

"4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей і 93 медпрацівники", — підкреслив міністр охорони здоров'я.

За минулу добу:

  • госпіталізовані — 1 779 осіб;
  • летальних випадків — 68;
  • одужали — 1 701 осіб.

Медики провели за добу 23 066 тестувань, зокрема методом ПЛР — 15 394, методом ІФА — 2 621, а також 5 051 дослідження швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 1 352 134 особи;
  • одужали — 1 171 724 особи;
  • летальних випадків — 26 050;
  • проведено ПЛР-тестів — 6 921 573.
МОЗ, статистика, коронавірус
Статистика, надана МОЗ щодо коронавірусу станом на 1 березня 2021 року
Фото: Facebook / Максим Степанов

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксували у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • Київ — 156 випадків;
  • Вінницька область — 598 випадків;
  • Волинська область — 65 випадків;
  • Дніпропетровська область — 165 випадків;
  • Донецька область — 54 випадки;
  • Житомирська область — 466 випадків;
  • Закарпатська область — 242 випадки;
  • Запорізька область — 83 випадки;
  • Івано-Франківська область — 526 випадків;
  • Київська область — 208 випадків;
  • Кіровоградська область — 3 випадки;
  • Луганська область — 10 випадків;
  • Львівська область — 315 випадків;
  • Миколаївська область — 190 випадків;
  • Одеська область — 207 випадків;
  • Полтавська область — 97 випадків;
  • Рівненська область — 58 випадків;
  • Сумська область — 120 випадків;
  • Тернопільська область — 178 випадків;
  • Харківська область — 69 випадків;
  • Херсонська область — 20 випадків;
  • Хмельницька область — 32 випадки;
  • Черкаська область — 67 випадків;
  • Чернівецька область — 335 випадків;
  • Чернігівська область — 21 випадок.

Як повідомило МОЗ, станом на вечір 28 лютого в Україні були зайняті 18 594 із 69 299 підготовлених ліжко-місць для хворих із COVID-19 (34,44%). За минулу добу звільнилося 4 471 місце, адже ввечері 27 лютого в медустановах перебували 23 065 пацієнтів із коронавірусом або підозрою на нього. Увечері 28 лютого кількість госпіталізацій з підозрою і вже підтвердженим діагнозом склала 1 777 осіб (за ніч додалося два пацієнти), у той же час виписали 871 особу.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, у найважчій ситуації знаходиться Івано-Франківська область. Увечері 28 лютого в регіоні пацієнти з COVID-19 заповнили 82,74% ліжко-місць, напередодні показник становив 80,58%.