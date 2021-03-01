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В Черновцах протестуют предприниматели против карантинных ограничений (фото. видео)

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Фото: Чернівецький промінь | Протест под зданием Черновицкой ОГА

Люди требуют от властей право на труд и призывают ослабить карантин.

В Черновцах около здания Облгосадминистрации собрались предприниматели на акцию протеста против карантинных ограничений "красной" зоны. Об этом сообщает местное издание "Чернівецький промінь".

Протестующие написали обращение к главе Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и председателю облсовета Алексею Бойко.

Предприниматели скандируют "На работу" с призывом ослабить карантин. К митингующим вышел заместитель председатель Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк.

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На митинг собралось более 40 человек, передает "Молодий буковинець".

"Предприниматели хотят работать. Эти ограничения продолжаются уже год. Мы сейчас закупили товар на весну, а нас хотят закрыть. Будем говорить с властью и вносить определенные предложения", — сообщил один из протестующих предпринимателей.

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Напомним, начиная с 1 марта 2021 года Черновицкая область оказалась на красном уровне эпидемической опасности распространения коронавируса. В регионе приостановлены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования, не выходящих за пределы области, а также пригородного железнодорожного сообщения, автомобильного и электротранспорта в городском сообщении.

В детских дошкольных учреждениях приостанавливается учебный процесс, в учреждениях общего среднего образования (в том числе специальных), внешкольного, профессионального, профессионального, высшего образования образовательный процесс организуют с использованием дистанционного обучения.