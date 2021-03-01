В Черновцах протестуют предприниматели против карантинных ограничений (фото. видео)

Люди требуют от властей право на труд и призывают ослабить карантин.

В Черновцах около здания Облгосадминистрации собрались предприниматели на акцию протеста против карантинных ограничений "красной" зоны. Об этом сообщает местное издание "Чернівецький промінь".

Протестующие написали обращение к главе Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и председателю облсовета Алексею Бойко.

Предприниматели скандируют "На работу" с призывом ослабить карантин. К митингующим вышел заместитель председатель Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк.

На митинг собралось более 40 человек, передает "Молодий буковинець".

"Предприниматели хотят работать. Эти ограничения продолжаются уже год. Мы сейчас закупили товар на весну, а нас хотят закрыть. Будем говорить с властью и вносить определенные предложения", — сообщил один из протестующих предпринимателей.

Напомним, начиная с 1 марта 2021 года Черновицкая область оказалась на красном уровне эпидемической опасности распространения коронавируса. В регионе приостановлены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования, не выходящих за пределы области, а также пригородного железнодорожного сообщения, автомобильного и электротранспорта в городском сообщении.

В детских дошкольных учреждениях приостанавливается учебный процесс, в учреждениях общего среднего образования (в том числе специальных), внешкольного, профессионального, профессионального, высшего образования образовательный процесс организуют с использованием дистанционного обучения.