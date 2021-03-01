У Чернівцях протестують підприємці проти карантинних обмежень (фото, відео)

Люди вимагають від влади право на працю і закликають послабити карантин.

У Чернівцях біля будівлі Облдержадміністрації зібралися підприємці на акцію протесту проти карантинних обмежень "червоної" зони. Про це повідомляє місцеве видання "Чернівецький промінь".

Протестувальники написали звернення до голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука та голови облради Олексія Бойка.

Підприємці скандують "На роботу" із закликом послабити карантин. До мітингувальників вийшов заступник голова Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк.

На мітинг зібралося понад 40 осіб, передає "Молодий буковинець".

"Підприємці хочуть працювати. Ці обмеження тривають вже рік. Ми зараз закупили товар на весну, а нас хочуть закрити. Будемо говорити з владою і вносити певні пропозиції", — повідомив один з учасників протесту підприємців.

Нагадаємо, починаючи з 1 березня 2021 року Чернівецька область опинилися на червоному рівні епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. У регіоні призупинені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів на приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі області, а також приміського залізничного сполучення, автомобільного й електротранспорту в міському сполученні.

У дитячих дошкільних установах призупиняється навчальний процес, в установах загальної середньої освіти (зокрема спеціальної), позашкільної, професійної, професійної, вищої освіти освітній процес організовують з використанням дистанційного навчання.