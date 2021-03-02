Кличко выиграл суд у телеканала "1+1" из-за сюжета, показанного в программе Дубинского

В сюжете журналисты заявляли о том, что Кличко и Дмитрий Белоцерковец якобы собирают "дань" с киосков в Киеве, а МАФы "несогласных" демонтируют.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что выиграл иск у телеканала "1+1" о защите чести, достоинстве и деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба мэра.

"Насколько вы помните, тогда против меня была развернута широкая кампания по дискредитации. И я заявил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Поэтому и подал иск в суд на канал "1+1", который поливал меня грязью. О наступлении на свободу слова здесь не идет", — заявил Кличко.

Сообщается, что иск мэр Киева и соистец Дмитрий Белоцерковец подали еще в августе 2019 года после выхода в эфир "Студии 1+1" программы "Гроші" Александра Дубинского.

Сказано, что рассмотрев иск суд постановил удовлетворить его, обязав телеканал опровергнуть неправдивую информацию в эфире программы "Гроші". Также суд обязал удалить программу, в которой была обнародована ложная информация, со всех информационных ресурсов телекомпании и социальных сетей, связанных с ней.

В сюжете журналисты заявляли о том, что Кличко и руководитель Департамента городского благоустройства Дмитрий Белоцерковец якобы собирают "дань" из киосков в Киеве, а МАФы "несогласных" демонтируют.

В программе заявляли, что владельцы незаконных киосков якобы платят "смотрящим" от 7 до 30 тысяч гривен ежемесячно.

Суд также постановил взыскать с "1+1" в пользу Белоцерковца 50 тысяч гривен в счет возмещения морального вреда.

В 2019 году Виталий Кличко и его брат Владимир подали в суд на телеканал 1+1. По словам Кличко, против него была развернута масштабная компания по дискредитации, которую организовали представители новой власти и соратники Януковича. Тогда подольский райсуд Киева удовлетворил ходатайство телеканала и отклонил иск Кличко о защите и чести и достоинства.

Кроме того, в ноябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о возможной государственной измене и хищении государственных средств мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями во время застройки столицы. Производство открыто во исполнение решения Антикоррупционного суда от 18 октября.

Ранее в Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на НАБУ о бездействии касательно начала расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса. В ВАКС позже пояснили, что их судья лишь частично удовлетворил жалобу на бездеятельность Главного подразделения детективов НАБУ.