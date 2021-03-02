Кличко виграв суд у телеканалу "1+1" через сюжет, показаний у програмі Дубінського

У сюжеті журналісти заявляли про те, що Кличко і керівник Департаменту міського благоустрою Дмитро Білоцерківець нібито збирають "данину" з кіосків у Києві, а МАФи "незгодних" демонтують.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що виграв позов у телеканалу 1+1 про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це повідомляє прес-служба мера.

"Наскільки ви пам'ятаєте, тоді проти мене була розгорнута широка кампанія з дискредитації. І я заявив, що захищатиму свою честь та гідність у суді. Тому і подав позов до суду на канал "1+1", який поливав мене брудом. Про наступання на свободу слова тут не йде", — заявив Кличко.

Повідомляється, що позов мер Києва та співпозивач Дмитро Білоцерківець подали ще у серпні 2019 року після виходу в ефір "Студії 1+1" програми "Гроші" Олександра Дубінського.

Сказано, що розглянувши позов суд постановив задовольнити його, зобов'язавши телеканал спростувати неправдиву інформацію в ефірі програми "Гроші". Також суд зобов'язав видалити програму, в якій оприлюднили неправдиву інформацію, з усіх інформаційних ресурсів телекомпанії і соціальних мереж, пов'язаних з нею.

У сюжеті журналісти заявляли про те, що Кличко і керівник Департаменту міського благоустрою Дмитро Білоцерківець нібито збирають "данину" з кіосків у Києві, а МАФи "незгодних" демонтують.

У програмі заявляли, що власники незаконних кіосків нібито платять "наглядачам" від 7 до 30 тисяч гривень щомісяця.

Суд також постановив стягнути з "1+1" на користь Білоцерківця 50 тисяч гривень як відшкодування моральної шкоди.

У 2019 Віталій Кличко і його брат Володимир подали в суд на телеканал 1+1. За словами Кличка, проти нього розгорнули масштабну кампанію з дискредитації, яку організували представники нової влади та соратники Януковича. Тоді подільський райсуд Києва задовольнив клопотання телеканалу і відхилив позов Кличка про захист честі та гідності.

Крім того, в листопаді 2019 року Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження про можливу державну зраду і розкрадання державних коштів мером Києва Віталієм Кличком та його двома заступниками під час забудови столиці. Провадження відкрито на виконання рішення Антикорупційного суду від 18 жовтня.

Раніше до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга на НАБУ про бездіяльність щодо початку розслідування можливих правопорушень Кличка та його двох заступників за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 191 (розкрадання держкоштів), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та інших злочинів Кримінального кодексу. У ВАКС пізніше пояснили, що їх суддя лише частково задовольнив скаргу на бездіяльність Головного підрозділу детективів НАБУ.