В киевском метро появился баннер с призывом смотреть "бесящий москалей" "5 канал" (фото)

Канал рекламирует ведущая телепрограммы "Рандеву" Янина Соколова.

В Киеве на одной из станций метрополитена появился рекламный щит, призывающий смотреть "5 канал" из-за того, что он "бесит москалей". Об этом сообщает издание "Страна".

"Включай Пятый! Москалей это бесит", – гласит лозунг на баннере. Его дополняет фотография улыбающейся ведущей телепрограммы "Рандеву" Янины Соколовой.

В свою очередь, Telegram-канал "Политика Страны" задается вопросом, будет ли возбуждено против рекламодателей уголовное дело за разжигание межнациональной розни в стране.

"Вопрос риторический", – заключили они.

Отмечается, что "5 канал" принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко. Собственниками канала являются две компании с ограниченной ответственностью: "ПII ТОВ "ТРК НБМ" и "ТРК "Експрес-Информ". В "ПII ТОВ "ТРК НБМ" единственным акционером выступает инвестфонд "Prime Assets Capital", владельцем которого является Порошенко.

Ранее сообщалось, что экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко трудоустроился ведущим на "5 канал".