У київському метро з'явився банер із закликом дивитися "дратуючий москалів" "5 канал" (фото)

Канал рекламує ведуча телепрограми "Рандеву" Яніна Соколова.

У Києві на одній зі станцій метрополітену з'явився рекламний щит, який закликає дивитися "5 канал" через те, що він "бісить москалів". Про це повідомляє видання "Країна".

"Вмикай П'ятий! Москалів це бісить", — говорить гасло на банері. Його доповнює фотографія усміхненої ведучої телепрограми "Рандеву" Яніни Соколової.

Зі свого боку, Telegram-канал "Політика Країни" загадується питанням, чи порушать проти рекламодавців кримінальну справу за розпалювання міжнаціональної ворожнечі в країні.

"Питання риторичне", — уклали вони.

Зазначається, що "5 канал" належить п'ятому президенту України Петру Порошенко. Власниками каналу є дві компанії з обмеженою відповідальністю: "ПII ТОВ" ТРК НБМ" і "ТРК "Експрес-Інформ". В "ПII ТОВ" ТРК НБМ" єдиним акціонером виступає інвестфонд "Prime Assets Capital", власником якого є Порошенко.

Раніше повідомлялося, що екс-генеральний прокурор України Юрій Луценко працевлаштувався ведучим на "5 канал".