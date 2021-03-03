"Укравтодор" и "УЗ" подписали меморандум о достройке Дарницкого моста в Киеве

Строительные работы на мосту планируют начать этим летом, а завершить — в конце года.

"Укравтодор", "Укрзализныця" и "Днепрогипротранс" подписали меморандум о достройке Дарницкого моста. Об этом сообщает ЦТС.

Между "Днипрогипротранс" и "Укравтодром" подписан меморандум дабы скорректировать проект моста для возобновления строительных работ. А с "УЗ" необходим был меморандум, так как мост находится на балансе у "Укразилзныци". Подписание меморандумов состоялось в рамках форума "Украина 30".

[ + – ] Подписание меморандума Фото: cfts.org.ua

Кирилл Тимошенко сообщает, что возобновить работы планируется уже летом нынешнего года, а завершить проект хотят к концу 2021. По данным ЦТС на 2018 год, мост готов на 82,4%, а на достройку автомобильной составляющей моста оценивалась в 1,15 млрд гривен.

"Я думаю, что киевляне увидят, что Укравтодор и украинское государство беспокоятся о горожанах. И если будет такое желание у местной власти, думаю, что они с радостью передадут и Подольско-Воскресенский мост Укравтодору", — заявил Тимошенко.

Дарницкий мост — долгострой в Киеве, который частично сдан в эксплуатацию. Его активное строительство велось с 2004 по 2011 годы. С 2011 года его открыли для движения поездов. На левом берегу необходимо достроить съезды\заезды на Днепровскую набережную. Строительство моста долгое время находилось в замороженном состоянии.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко отказался передавать на баланс "Укравтодора" Подольско-Воскресенский мост. Ранее "Укравтодор" обратился к Киевской городской государственной администрации и мэру столицы с предложением передать Подольско-Воскресенский мост ему. В "Укравтодоре" считают, что смогут быстрее его достроить и ввести в эксплуатацию.