"Укравтодор" і "УЗ" підписали меморандум про добудову Дарницького мосту в Києві

Будівельні роботи на мосту планують почати цього літа, а завершити — в кінці року.

"Укравтодор", "Укрзалізниця" і "Дніпродіпротранс" підписали меморандум про добудову Дарницького мосту. Про це повідомляє ЦТС.

Між "Дніпрогіпротранс" і "Укравтодром" підписано меморандум щоб скоригувати проект мосту для відновлення будівельних робіт. А з "УЗ" необхідний був меморандум, оскільки міст знаходиться на балансі в "Укразілзниці". Підписання меморандумів відбулося у межах форуму "Україна 30".

[ + – ] підписання меморандуму Фото: cfts.org.ua

Кирило Тимошенко повідомляє, що відновити роботи планується вже влітку нинішнього року, а завершити проект хочуть до кінця 2021. За даними ЦТС на 2018 рік, міст готовий на 82,4%, а добудова автомобільної складової мосту оцінювалася в 1,15 млрд гривень.

"Я думаю, що кияни побачать, що Укравтодор та українська держава турбуються про містян. І якщо буде таке бажання у місцевої влади, думаю, що вони з радістю передадуть і Подільсько-Воскресенський міст Укравтодору", — заявив Тимошенко.

Дарницький міст — довгобуд в Києві, який частково зданий в експлуатацію. Його активне будівництво велося з 2004 до 2011 року. З 2011 року його відкрили для руху потягів. На лівому березі необхідно добудувати з'їзди/заїзди на Дніпровську набережну. Будівництво мосту довгий час перебувало у замороженому стані.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відмовився передавати на баланс "Укравтодору" Подільсько-Воскресенський міст. Раніше "Укравтодор" звернувся до Київської міської державної адміністрації та мера столиці з пропозицією передати Подільсько-Воскресенський міст йому. В "Укравтодорі" вважають, що зможуть швидше його добудувати та ввести в експлуатацію.