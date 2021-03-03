"Нужны более действенные международные шаги и санкции", - Зеленский о деоккупации Крыма

Президент Украины призывает ввести санкции против тех, кто "осуществляет беспредел на крымском полуострове".

Президент Украины во время пресс-конференции с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве заявил о необходимости усилить международные усилия для деоккупации полуострова. Об этом стало известно из совместного брифинга двух президентов.

Владимир Зеленский отметил, что оценки ситуации с Крымом у Украины с Евросоюзом совпадают. Он поблагодарил ЕС за последовательную политику в вопросе непризнания аннексии крымского полуострова.

"В то же время нужны более действенные международные шаги. Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", — заявил президент Зеленский.

Также президент Украины призвал ввести санкции за против тех, кто "осуществляет беспредел" в оккупированном Крыму. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность Крымской платформы.

Напомним, 23 августа 2021 года в Украине запланирован первый саммит в рамках "Крымской платформы".

Ранее Президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

Европейский союз и США готовы заявляли о готовности к сотрудничеству и готовы принимать участие в платформе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также пригласил присоединиться к платформе Великобританию.