"Потрібні дієвіші міжнародні кроки і санкції", — Зеленський про деокупацію Криму

Президент України закликає ввести санкції проти тих, хто "здійснює свавілля на кримському півострові".

Президент України під час прес-конференції з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем у Києві заявив про необхідність посилити міжнародні зусилля для деокупації півострова. Про це стало відомо зі спільного брифінгу двох президентів.

Володимир Зеленський зазначив, що оцінки ситуації з Кримом в України та Євросоюзу збігаються. Він подякував ЄС за послідовну політику у питанні невизнання анексії кримського півострова.

"Водночас потрібні дієвіші міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесене на міжнародний порядок денний", — заявив президент Зеленський.

Також президент України закликав ввести санкції за проти тих, хто "здійснює беззаконня" в окупованому Криму. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя в діяльність Кримської платформи.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року в Україні заплановано перший саміт у межах "Кримської платформи".

Раніше Президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи і запропонував міжнародним партнерам приєднатися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму.

Європейський союз та США заявляли про готовність до співпраці і готові брати участь в платформі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також запросив приєднатися до платформи Великобританію.