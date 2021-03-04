Министр финансов Марченко рассказал, кого заставляют вернуть выплаты по субсидиям

Под "прицелом" чиновников оказались миллионы украинцев, которые получили деньги от государства.

За 2020 год Министерство финансов Украины в результате проверок обнаружило проблемы с выплатами на сумму 1,6 миллиарда гривен. Министр Сергей Марченко в интервью порталу "Сегодня" объяснил, как государство заставляет граждан вернуть социальную помощь, в частности средства по субсидиям на оплату коммунальных услуг.

По его словам, после верификации социальных выплат чиновники могут обнаружить несостыковки в данных о получателях и провести дополнительные проверки. Если же окажется, что украинцы получали деньги неправомерно, то представители власти обращаются в суд и подают иски о возвращении средств. В 70% случаев дело касается о жилищных субсидиях. Сергей Марченко привел реальную историю в качестве примера.

"Существует семья, получившая субсидии и социальные выплаты на 170 тысяч грн. При этом ее члены за пять лет купили пять новых автомобилей. В таком случае государственную субсидию придется вернуть", – объяснил Марченко.

За прошедший год Минфин разослал исполнительным органам 2,5 миллиона рекомендаций о проверке:

по жилищным субсидиям — 1,7 миллиона;

по льготам – 506 тысяч;

по социальной помощи – 170 тысяч;

по страховым выплатам – 4,8 тысяч;

по безработице – 4,4 тысяч;

по пенсиям – 46 тысяч.

Как рассказал Сергей Марченко в Украине подтвердились случаи, когда социальную помощь выплачивали после смерти человека. В рамках верификации только за декабрь 2020 года обнаружили актовые записи о смерти у 21 тысяч получателей субсидий. После начала проверок количество таких случаев заметно сократилось.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пять миллионов домохозяйств в Украине получают финансовую помощь, из них 3 миллиона оформили субсидию. По словам главы правительства, денег в бюджете хватит всем людям, кто в них действительно нуждается. При этом средняя субсидия в Украине составляет около 570 гривен, а компенсацию за электроотопление получают почти 572 тысяч потребителей. По оценкам чиновников, на субсидии за февраль из бюджета придется выделить на 1,5-2 миллиарда гривень меньше.