Міністр фінансів Марченко розповів, кого змушують повернути виплати за субсидії

Під «прицілом» чиновників опинилися мільйони українців, які отримали гроші від держави.

За 2020 рік Міністерство фінансів України внаслідок перевірок виявило проблеми з виплатами на суму 1,6 мільярдів гривень. Міністр Сергій Марченко в інтерв'ю порталу "Сегодня" пояснив, як держава змушує громадян повернути соціальну допомогу, зокрема кошти за субсидії на оплату комунальних послуг.

За його словами, після верифікації соціальних виплат чиновники можуть виявити нестикування в даних про одержувачів і провести додаткові перевірки. Якщо ж зʼясується, що українці отримували гроші неправомірно, то представники влади звертаються до суду та подають позови про повернення коштів. У 70% випадків справа стосується житлових субсидій. Сергій Марченко навів реальну історію як приклад.

"Існує сім'я, яка отримала субсидії та соціальні виплати на 170 тисяч грн. При цьому її члени за п'ять років купили п'ять нових автомобілів. У такому випадку державний грант доведеться повернути", — пояснив Марченко.

За минулий рік Мінфін розіслав виконавчим органам 2,5 мільйони рекомендацій про перевірку:

житлових субсидій — 1,7 мільйони;

пільгових відвідувань — 506 тисяч,

соціальної допомоги — 170 тисяч;

страхових виплат — 4,8 тисяч;

безробіття — 4,4 тисячі;

пенсій — 46 тисяч.

Як розповів Сергій Марченко в Україні підтвердилися випадки, коли соціальну допомогу виплачували після смерті людини. У рамках верифікації тільки за грудень 2020 року зафіксували актові записи про смерть у 21 тисячі одержувачів субсидій. Після початку перевірок кількість таких випадків помітно скоротилася.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що п'ять мільйонів домогосподарств в Україні отримують фінансову допомогу, з них 3 мільйони оформили субсидію. За словами глави уряду, грошей в бюджеті вистачить усім людям, хто їх дійсно потребує. При цьому середня субсидія в Україні становить близько 570 гривень, а компенсацію за електроопалення отримують майже 572 тисяч споживачів. За оцінками чиновників, на субсидії за лютий з бюджету доведеться виділити на 1,5-2 мільярди гривень менше.