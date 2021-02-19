Шмыгаль: субсидий хватит на всех, кто в них нуждается

На сегодня субсидии в Украине получают пять миллионов домохозяйств

Субсидий в Украине хватит на всех, кто в них нуждается, на сегодняшний день их получают 5 миллионов домохозяйств.

Об этом в пятницу, 19 февраля, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас в Украине фактически 5 млн домохозяйств получают помощь от государства. Среди них 3 млн – это субсидианты, 1,8 млн получают льготы от государства. Хочу заверить, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается", – сказал Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, финансирование субсидий, назначенных в январе, проведено 1 февраля в полном объеме (5 млрд гривен). В феврале ожидается, что субсидий потребуется на 1,5-2 млрд гривен меньше.

Шмыгаль добавил, что средняя субсидия в Украине составляет около 570 гривен, а компенсацию за электроотопление получают почти 572 тысяч потребителей.

Ранее Денис Шмыгаль сообщал, что компенсации за повышение тарифа на электроэнергию в Украине с 1 января 2021 года получат те, кто использует электрическое отопление в зданиях.

По мнению исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко, субсидии плохо влияют на украинцев, унижая их и заставляя чувствовать себя бедными.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать потери за коммунальные платежи за январь путем субсидий.