"Это угнетает их достоинство": Витренко объяснил, почему субсидии плохо влияют на украинцев (видео)

И.о. главы Минэнергетики уверен, что субсидии заставляют людей чувствовать себя бедными.

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко считает, что субсидии плохо влияют на украинцев, унижая их и заставляя чувствовать себя бедными. Видео, где глава Миэнергетики озвучил эту мысль во время заседания Кабмина 22 января, опубликовал Тelegram-канал "Украина Сейчас".

По его словам, если человек знает, что у него будет субсидия, он не станет менять поставщика услуг. Кроме того, субсидии – это плохо для украинцев с психологической точки зрения.

"Это фактически сигнал им, что, смотрите: вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными. Они хотят чувствовать себя лучше. Это угнетает их достоинство. А у нас Революция Достоинства была в 2014-м, понимаете? Поэтому давайте такие моменты учитывать. Давайте находить механизмы, которые дают людям возможность чувствовать себя лучше. У них и так плохая жизнь, чтобы делать ее еще больше для них некомфортной", – призвал и.о. министра.

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Ранее для решения проблемы тарифов на газ Витренко предлагал поставки газа из России. Когда же его слова вызвали общественный резонанс и разговоры о новой газовой зависимости от РФ, он пояснил, что независимые компании смогут импортировать в Украину газ, используя газотранспортную систему "Газпрома

Напомним, в конце прошлого года замминистра социальной политики Виталий Музыченко рассказал, что с начала 2021 года меняется алгоритм проверки информации о получателях субсидий на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, с нового года право на субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг предоставлено украинцам, родственники, которых работают за рубежом.