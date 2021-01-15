Юрий Витренко пояснил свои слова о возобновлении импорта газа из России

Импортировать газ, по словам Витренко, могут независимые от Газпрома компании. Например, британская Shell.

Независимые компании смогут импортировать в Украину газ используя газотранспортную систему "Газпрома", — объясняет в Фейсбуке свое заявление Юрий Витренко.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики, независимые компании, которые будут импортировать газ таким образом, будут вольны распоряжаться им как угодно. Например, они смогут направить его дальше в Европу, а могут продать другим газовым кампаниям. Или же продать Украине. Витренко отмечает, что наша страна как раз покупала газ у Shell.

По мнению Юрия Витренко, препятствует такому выходу лишь "Газпром", который является оператором газотранспортной системы. Им выгодно оставаться монополистом в вопросе экспорта газа. При этом газ, который закупает Украина все равно имеет российское происхождение. Украина закупает его у европейских кампаний на точках передачи на западе страны.

"Если кто-то предлагает восстановить прямой импорт украинскими компаниями газа от Газпрома или чтобы государственные компании напрямую закупали импортированный газ из России, то пишите, кто это предлагает. Мы такого предложения не делали", — подытоживает и.о. министерства энергетики Юрий Витренко.

Напомним, с начала года в Украине выросла цена на распределение газа для населения. Перед Новым годом компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа на 14%.

Из-за повышения тарифов в украинских городах начались массовые протесты. Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

Ранее для решения проблемы тарифов на газ, Витренко предлагал поставки газа из России. Из-за сложившейся ситуации есть несколько вариантов. Помимо импорта газа из России, Витренко предлагает увеличить собственную добычу газа и другие варианты.