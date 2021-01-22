"Це пригнічує їх гідність": Вітренко пояснив, чому субсидії погано впливають на українців (відео)
В.о. голови Міненергетики впевнений, що субсидії змушують людей відчувати себе бідними.
Виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко вважає, що субсидії погано впливають на українців, принижуючи їх і змушуючи відчувати себе бідними. Відео, де голова Міненергетики озвучив цю думку під час засідання Кабміну 22 січня, опублікував Тelegram-канал "Україна Зараз".
За його словами, якщо людина знає, що в неї буде субсидія, вона не стане змінювати постачальника послуг. Крім того, субсидії — це погано для українців з психологічної точки зору.
"Це фактично сигнал їм, що, дивіться: ви бідні. А люди не хочуть відчувати себе бідними. Вони хочуть відчувати себе краще. Це пригнічує їх гідність. А в нас Революція Гідності була в 2014-му, розумієте? Тому враховуймо такі моменти . Давайте знаходити механізми, які дають людям можливість відчувати себе краще. У них і так погане життя, щоб робити його ще більше для них некомфортним", — закликав в.о. міністра.
Раніше для вирішення проблеми тарифів на газ Вітренко пропонував постачання газу з Росії. Коли ж його слова викликали суспільний резонанс і розмови про нову газову залежність від РФ, він пояснив, що незалежні компанії зможуть імпортувати в Україну газ, використовуючи газотранспортну систему "Газпрому".
Нагадаємо: у кінці минулого року заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів, що з початку 2021 року змінюється алгоритм перевірки інформації про одержувачів субсидій на оплату комунальних послуг.
Крім того, з нового року право на субсидію для оплати житлово-комунальних послуг надано українцям, родичі яких працюють за кордоном.