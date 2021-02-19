Шмигаль: субсидій вистачить усім, хто їх потребує

На сьогодні субсидії в Україні отримують п'ять мільйонів домогосподарств

Субсидій в Україні вистачить усім, хто їх потребує, на сьогодні їх отримують 5 мільйонів домогосподарств.

Про це в п'ятницю, 19 лютого, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наразі в Україні фактично 5 млн домогосподарств отримують допомогу від держави. Серед них 3 млн — це субсидіанти, 1,8 млн отримують пільги від держави. Хочу запевнити, що субсидій вистачить усім, хто їх потребує", — сказав Шмигаль.

За словами голови Кабміну, фінансування субсидій, призначених у січні, проведено 1 лютого в повному обсязі (5 млрд гривень). У лютому очікується, що субсидій буде потрібно на 1,5-2 млрд гривень менше.

Шмигаль додав, що середня субсидія в Україні становить близько 570 гривень, а компенсацію за електроопалення отримують майже 572 тисяч споживачів.

Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що компенсації за підвищення тарифу на електроенергію в Україні з 1 січня 2021 року отримають ті, хто використовує електричне опалення в будинках.

На думку в. о. міністра енергетики України Юрія Вітренка, субсидії погано впливають на українців, принижуючи їх і змушуючи відчувати себе бідними.

У свою чергу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що українцям можуть компенсувати втрати за комунальні платежі за січень шляхом субсидій.