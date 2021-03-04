Шмыгаль раскрыл планы по вакцинации: когда украинцы получат коллективный иммунитет

За первые два квартала 2021 года получить прививку смогут около 4,5 миллионов украинцев.

Правительство Украины стремится вакцинировать не менее 70% граждан Украины, чтобы у населения выработался коллективный иммунитет. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о планах по вакцинации во время пресс-конференции по итогам года работы, которую транслировали в YouTube.

Чиновник подчеркнул, что по данным исследований коллективный иммунитет появляется, если его вырабатывают около 70% человек — именно такое количество населения собирается вакцинировать правительство Украины. Вакцинация в стране добровольная, однако социологические опросы показывают: лишь 43% украинцев готовы получить прививку от коронавируса. За первые три дня в списки успели записаться более 100 тысяч граждан, но Кабмин планирует улучшать коммуникацию и популяризовать процедуру.

По словам Дениса Шмыгаля, сейчас в процессе первый из пяти этапов вакцинации, который затронет медиков, военнослужащих и людей старшего возраста. Сам премьер готов привиться, когда подойдет его очередь.

"Всего мы рассчитываем в ближайшее время получить 9 млн доз вакцины, то есть 4,5 млн человек смогут провакцинироваться в первом и втором квартале текущего года", — подчеркнул глава правительства.

Часть вакцин, которые уже доставлены в Украину, не успевают использовать из-за ограниченного срока годности. Чтобы не выбрасывать препараты, Денис Шмыгаль предложил отдавать оставшиеся дозы людям из второй или третьей очереди, привлекая их через электронную систему регистрации. Так правительство рассматривает возможность приоритетной вакцинации журналистов и священников.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что на 2021 год Украина договорилась о поставках 30 миллионов доз вакцины от производителя Pfizer. Премьер напомнил, что ранее также были приняты новые соглашения с Европейским инвестиционным банком, который выделил Украине 50 млн евро на закупку медоборудования и вакцин.

До этого писали, что глава Минздрава Максим Степанов распорядился остатки вакцины CoviShield, которую не использовали медики, колоть общественным деятелям, спортсменам и священникам. Сам он накануне публично вакцинировался вакциной индийского производства в одной из больниц.