На 2021 год Украина договорилась о поставках 30 млн доз вакцин, - Шмыгаль

По словам премьер-министра, в ближайшее время Украина ожидает вакцину от производителя Pfizer.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общие договоренности по поставкам вакцин от коронавируса достигли 30 млн доз на 2021 год. Об этом Шмыгаль заявил на заседании Кабмина, передает Укринформ.

"В феврале мы начали кампанию по вакцинации против коронавируса. Как мы и обещали, все украинцы будут обеспечены качественными и безопасными вакцинами в полной мере", — сказал Шмыгаль.

По его словам, в ближайшее время Украина ожидает вакцину от производителя Pfizer. Общие договоренности по контрактам составили почти 30 млн доз на этот год.

Премьер напомнил, что ранее также были приняты новые соглашения с Европейским инвестиционным банком, который выделил Украине 50 млн евро на закупку медоборудования и вакцин.

Напомним, в Минздраве заявляли о планах привлечения знаменитостей к вакцинации, чтобы завлечь украинцев к ней. Ранее министр Максим Степанов публично вакцинировался индийской вакциной CoviShield. Отметим, что по последним заявлениям в МОЗ, китайская вакцина Sinovac должна прибыть в Украину до 6 марта. Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield.