На 2021 рік Україна домовилася про постачання 30 млн доз вакцин, — Шмигаль

За словами прем'єр-міністра, найближчим часом Україна очікує вакцину від виробника Pfizer.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загальні домовленості щодо постачання вакцин від коронавірусу досягли 30 млн доз на 2021 рік. Про це Шмигаль заявив на засіданні Кабміну, передає Укрінформ.

"У лютому ми почали кампанію з вакцинації проти коронавірусу. Як ми й обіцяли, всі українці будуть забезпечені якісними та безпечними вакцинами повною мірою", — сказав Шмигаль.

За його словами, найближчим часом Україна очікує вакцину від виробника Pfizer. Загальні домовленості за контрактами склали майже 30 млн доз на цей рік.

Прем'єр нагадав, що раніше також були ухвалені нові угоди з Європейським інвестиційним банком, який виділив Україні 50 млн євро на закупівлю медобладнання та вакцин.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявляли про плани залучення знаменитостей до вакцинації, щоб заманити українців до неї. Раніше міністр Максим Степанов публічно вакцинувався індійською вакциною CoviShield. Зазначимо, що з останніх заяв у МОЗ, китайська вакцина Sinovac повинна прибути в Україну до 6 березня. Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield.