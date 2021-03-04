Шмигаль розкрив плани щодо вакцинації: коли українці отримають колективний імунітет

За перші два квартали 2021 року одержати щеплення зможуть приблизно 4,5 мільйонів українців.

Уряд України прагне вакцинувати не менше 70% громадян України, щоб у населення виробився колективний імунітет. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про плани щодо вакцинації під час прес-конференції за підсумками року роботи, яку транслювали в YouTube.

Чиновник підкреслив, що за даними досліджень колективний імунітет з'являється, якщо його виробляють приблизно 70% людей — саме таку кількість населення збирається вакцинувати уряд України. Вакцинація в країні добровільна, проте соціологічні опитування показують: лише 43% українців готові отримати щеплення від коронавірусу. За перші три дні до списків встигли записатися понад 100 тисяч громадян, але Кабмін планує покращувати комунікацію і популяризувати процедуру.

За словами Дениса Шмигаля, зараз у процесі перший з п'яти етапів вакцинації, який торкнеться медиків, військовослужбовців і людей старшого віку. Власне прем'єр готовий зробити щеплення, коли підійде його черга.

"Усього ми розраховуємо найближчим часом отримати 9 млн доз вакцини, тобто 4,5 млн осіб зможуть провакцинуватися в першому і другому кварталі поточного року", — підкреслив глава уряду.

Частину вакцин, які вже доставлені в Україну, не встигають використовувати через обмежений термін придатності. Щоб не викидати препарати, Денис Шмигаль запропонував віддавати решту дози людям з другої або третьої черги, залучаючи їх через електронну систему реєстрації. Так уряд розглядає можливість пріоритетної вакцинації журналістів і священиків.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що на 2021 рік Україна домовилася про постачання 30 мільйонів доз вакцини від виробника Pfizer. Прем'єр нагадав, що раніше також були ухвалені нові угоди з Європейським інвестиційним банком, який виділив Україні 50 млн євро на закупівлю медобладнання і вакцин.

До цього писали, що глава МОЗ Максим Степанов розпорядився залишки вакцини CoviShield, яку не використали медики, колоти громадським діячам, спортсменам і священикам. Сам він напередодні публічно вакцинувався вакциною індійського виробництва в одній з лікарень.