На Харьковщине мужчина якобы держал семь человек в рабстве (фото, видео)

Людей поселили в дом, непригодный для жизни и заставляли незаконно рубить лес.

На Харьковщине мужчина держал в рабстве семь человек и принуждал их к труду. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ведомстве говорят, что он якобы взял в рабство бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей и алкозависимых.

Злоумышленник "выполнял функции" охранника, распределял между ними обязанности. Полицейские говорят, что он проводил с ними "воспитательную работу", убеждал потерпевших в том, что они "должны подчиняться правилам распорядка".

Следователи нашли записи о полученных мужчиной доходах за эксплуатацию людей.

3 марта в ходе обыска полицейские нашли 7 человек — две женщины и пять мужчин, которые привлекались к принудительному труду, в том числе к незаконной вырубке леса. Они жили в антисанитарных условиях и не получали зарплату.

"Пострадавшим оказали помощь и поместили в Харьковский городской центр реинтеграции бездомных лиц. Следователи устанавливают их полные анкетные данные", — говорят в полиции.

Напомним, летом в МВД рассказали, что на Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 работников и заставлял их бесплатно работать по 15 часов. Работники объяснили, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали. Двум удалось сбежать и они сразу обратились в полицию. Полиция установила, что в рабстве находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Владелец дома называл себя бригадиром и сдавал своих "пленников" в аренду местным фермерам.