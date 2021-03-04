На Харківщині чоловік нібито тримав сімох осіб у рабстві (фото, відео)

Людей поселили в будинок, непридатний для життя і змушували незаконно рубати ліс.

На Харківщині чоловік тримав у рабстві сімох осіб і примушував їх до праці. Про це повідомляє прес-служба поліції.

У відомстві кажуть, що він нібито взяв у рабство безпритульних, неповнолітніх із неблагополучних сімей та алкозалежних.

Зловмисник "виконував функції" охоронця, розподіляв між ними обов'язки. Поліцейські кажуть, що він проводив із ними "виховну роботу", переконував потерпілих у тому, що вони "повинні підкорятися правилам розпорядку".

Слідчі знайшли записи про отримані чоловіком доходи за експлуатацію людей.

3 березня під час обшуку поліцейські знайшли 7 осіб — 2 жінки і 5 чоловіків, котрих залучали до примусової праці, зокрема до незаконного вирубування лісу. Вони жили в антисанітарних умовах і не отримували зарплату.

"Постраждалим надали допомогу і помістили в Харківський міський центр реінтеграції безпритульних осіб. Слідчі встановлюють їхні повні анкетні дані", — говорять у поліції.

Нагадаємо, влітку в МВС розповіли, що на Херсонщині чоловік незаконно утримував 13 працівників і змушував їх безкоштовно працювати по 15 годин. Працівники пояснили, що їх змушували працювати на полях і роботу не оплачували. Двом вдалося втекти і вони відразу звернулися в поліцію. Поліція встановила, що в рабстві знаходилися 13 осіб віком від 19 до 53 років, серед них дві жінки. Власник будинку називав себе бригадиром і здавав своїх "бранців" в оренду місцевим фермерам.