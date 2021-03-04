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На Харківщині чоловік нібито тримав сімох осіб у рабстві (фото, відео)

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харківська область, поліція, рабство, примус до праці
Фото: Національна поліція

Людей поселили в будинок, непридатний для життя і змушували незаконно рубати ліс.

На Харківщині чоловік тримав у рабстві сімох осіб і примушував їх до праці. Про це повідомляє прес-служба поліції.

У відомстві кажуть, що він нібито взяв у рабство безпритульних, неповнолітніх із неблагополучних сімей та алкозалежних.

харківська область, поліція, рабство, примус до праці

Зловмисник "виконував функції" охоронця, розподіляв між ними обов'язки. Поліцейські кажуть, що він проводив із ними "виховну роботу", переконував потерпілих у тому, що вони "повинні підкорятися правилам розпорядку".

Слідчі знайшли записи про отримані чоловіком доходи за експлуатацію людей.

харківська область, поліція, рабство, примус до праці

3 березня під час обшуку поліцейські знайшли 7 осіб — 2 жінки і 5 чоловіків, котрих залучали до примусової праці, зокрема до незаконного вирубування лісу. Вони жили в антисанітарних умовах і не отримували зарплату.

"Постраждалим надали допомогу і помістили в Харківський міський центр реінтеграції безпритульних осіб. Слідчі встановлюють їхні повні анкетні дані", — говорять у поліції.

Нагадаємо, влітку в МВС розповіли, що на Херсонщині чоловік незаконно утримував 13 працівників і змушував їх безкоштовно працювати по 15 годин. Працівники пояснили, що їх змушували працювати на полях і роботу не оплачували. Двом вдалося втекти і вони відразу звернулися в поліцію. Поліція встановила, що в рабстві знаходилися 13 осіб віком від 19 до 53 років, серед них дві жінки. Власник будинку називав себе бригадиром і здавав своїх "бранців" в оренду місцевим фермерам.