В Украину из Беларуси переехало больше 40 IT-компаний, - Федоров

По словам министра, удобные налоговые правила могут привлечь айтишников в Украину со всего мира.

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в Украину из Беларуси переехали 40 IT-компаний. Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Сейчас в Украину уже переехало 40 белорусских компаний. Это около 2 тысяч сотрудников", — говорит Федоров.

Министр считает, что для того, чтобы привлекать в десятки раз больше представителей IT-индустрии, в стране нужно запустить проект "Дія City", который создаст лучшие условия для ведения бизнеса. По его словам, удобные налоговые правила могут привлечь IT-специалистов в Украину со всего мира.

"Почему в Беларуси их проект по ІТ-технологиям так взлетел? Потому что там была максимальная либерализация налоговых отношений, то же было с Кремниевой долиной, то же сейчас в Дубае", — говорит он.

Федоров считает, что в Украине в корне нужно менять систему налогов, "чтобы становиться более привлекательными".

Федоров рассказал в интервью Фокусу о том, что собой являет проект "Дія City", который разработало и внедряет его ведомство.

По словам министра, указанное правовое нововведение позволит создать в Украине "лучшие условия в мире для IТ- и креативных индустрий". В частности, в перечисленных Федоровым планах, либерализовать в Украине трудовые отношения для айтишников и сделать так, "чтобы их представители имели возможность платить здесь минимум налогов".

Также чиновник назвал задачами функционирования "Дія City" установление равных прав "и у аутсорсинговых компаний, и у продуктовых", а также исключение из из этого бизнеса "жесткого регулятора", а также влияния правоохранительных органов, которые больше "не смогут закошмарить IТ-бизнес".