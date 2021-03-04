В Україну з Білорусі переїхало більше 40 IT-компаній, — Федоров

За словами міністра, зручні податкові правила можуть залучити айтішників в Україну з усього світу.

Голова Мінціфри Михайло Федоров повідомив, що в Україну з Білорусі переїхали 40 IT-компаній. Про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Зараз в Україну вже переїхало 40 білоруських компаній. Це близько 2 тисяч співробітників", — говорить Федоров.

Міністр вважає, що для того, щоб залучати в десятки разів більше представників IT-індустрії, в країні потрібно запустити проект "Дія City", який створить кращі умови для ведення бізнесу. За його словами, зручні податкові правила можуть залучити IT-фахівців в Україну з усього світу.

"Чому в Білорусі їх проект з ІТ-технологій так злетів? Тому що там була максимальна лібералізація податкових відносин, те саме було з Кремнієвої долиною, те саме зараз в Дубаї", — говорить він.

Федоров вважає, що в Україні в корені потрібно змінювати систему податків, "щоб ставати привабливішими".

Федоров розповів в інтерв'ю Фокусу про те, що собою являє проект "Дія City", який розробило і впроваджує відомство.

За словами міністра, вказане правове нововведення дозволить створити в Україні "кращі умови у світі для IТ- та креативних індустрій". Зокрема, у перерахованих Федоровим планах, лібералізувати в Україні трудові відносини для айтішників і зробити так, "щоб їх представники мали можливість платити тут мінімум податків".

Також чиновник назвав завданнями функціонування "Дія City" встановлення рівних прав "і в аутсорсингових компаній, і у продуктових", а також виключення з цього бізнесу "жорсткого регулятора", а також впливу правоохоронних органів, які більше "не зможуть закошмарити IТ-бізнес".