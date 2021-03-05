На фестивале "Berlinale" показали "Черный Бах Арцах" о жизни в Нагорном Карабахе

В Азербайджане ленту называют провокационной и направленной против страны, фильм якобы основан на лживых фактах.

На Международном Берлинском кинофестивале показали фильм "Черный Бах Арцах", в Азербайджане его называют пропагандой против их страны. Об этом сообщает 1News.az.

"Мы понимаем, что фильм "Черный Бах Арцах" в нашем фестивале касается ряда проблем и чувствительных воспоминаний в конфликте между Азербайджаном и Арменией. … Несмотря на это, фильм останется в нашей программе, потому что не давать говорить создателям фильма — это не путь вперед", — сообщили организаторы кинофестиваля.

[ + – ] Реакция организаторов кинофестиваля Фото: Скриншот

Фильм описывает события в Арцахе в 2007 году. Он основан на многочисленных интервью армян, живущих в том регионе. В Азербайджане считают, что фильм якобы основан на лживых фактах, а лента специально направлена против Азербайджана. В киноленте конфликт в Нагорном Карабахе в 90-х годах называют "борьбой за освобождение и самоопределение", а войну в 2020 году называют "вторжением диктатора Азербайджана".

В описании фильма указывают, что его создатели Айрин Анастас и Рене Габри работают с разными слоями времени, чтобы оценить влияние времени на восприятие человека, и иметь возможность переоценивать прошлые кадры. В фильме используют композиции Иоганна Себастьяна Баха, проводя эксперименты со звуковым звучанием ленты.

Действия фильма поделены на 13 действий, в котором поднимают вопрос об идентичности, принадлежности. Все акты переплетены между собой показывая пейзажи местности.

Напомним, что в результате недавней войны между Арменией и Азербайджаном, семь районов Азербайджана вернулись под контроль Баку. Ранее эти районы, прилегающие к Нагорному Карабаху, были захвачены Арменией в ходе войны 1992–1994 годов.

Боевые действия велись с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Они были прекращены заключением соглашения, по которому в район введены миротворческие силы РФ и наблюдатели из Турции.

10 декабря во время военного "Парада победы" в Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что столица Армении — Ереван — является исторической землей Азербайджана, а присутствовавший на параде президент Турции Реджеп Эрдоган добавил, что конфликт с Арменией еще не закончился.