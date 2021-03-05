На фестивалі "Berlinale" показали "Чорний Бах Арцах" про життя в Нагірному Карабаху

В Азербайджані стрічку називають провокаційною і спрямованою проти країни, фільм нібито заснований на брехливих фактах.

На Міжнародному Берлінському кінофестивалі показали фільм "Чорний Бах Арцах", в Азербайджані його називають пропагандою проти їхньої країни. Про це повідомляє 1News.az.

"Ми розуміємо, що фільм "Чорний Бах Арцах" у нашому фестивалі стосується низки проблем і чутливих спогадів у конфлікті між Азербайджаном і Вірменією. ...Незважаючи на це, фільм залишиться в нашій програмі, тому що не давати говорити творцям фільму — це не шлях вперед", — повідомили організатори кінофестивалю.

[ + – ] Реакція організаторів кінофестивалю Фото: Скриншот

Фільм описує події в Арцах у 2007 році. Він заснований на численних інтерв'ю вірмен, які живуть у тому регіоні. В Азербайджані вважають, що фільм нібито заснований на брехливих фактах, а стрічка спеціально спрямована проти Азербайджану. У кінострічці конфлікт у Нагірному Карабаху в 90-х роках називають "боротьбою за звільнення і самовизначення", а війну в 2020 році називають "вторгненням диктатора Азербайджану".

В описі фільму вказують, що його творці Айрін Анастас і Рене Габрі працюють з різними верствами часу, щоб оцінити вплив часу на сприйняття людини, і мати можливість переоцінювати минулі кадри. У фільмі використовують композиції Йоганна Себастьяна Баха, проводячи експерименти зі звуковим звучанням стрічки.

Дії фільму поділені на 13 дій, в яких порушується питання про ідентичність, приналежність. Усі акти переплетені між собою показуючи пейзажі місцевості.

Нагадаємо, що внаслідок нещодавньої війни між Вірменією та Азербайджаном, сім районів Азербайджану повернулися під контроль Баку. Раніше ці райони, прилеглі до Нагірного Карабаху, були захоплені Вірменією під час війни 1992-1994 років.

Бойові дії велися з 27 вересня по 10 листопада 2020 року. Вони були припинені укладанням угоди, за якою в район введені миротворчі сили РФ і спостерігачі з Туреччини.

10 грудня у час військового "Параду перемоги" в Баку, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що столиця Вірменії — Єреван — є історичною землею Азербайджану, а присутній на параді президент Туреччини Реджеп Ердоган додав, що конфлікт із Вірменією ще не закінчився.