Ошиблись адресом. Группа захвата разгромила дом в Днепре и украла $20 тыс.

Силовики разбили дверь кувалдой и 45 минут держали голого хозяина под дулом автомата. Оказалось, они ворвались не в тот дом.

Амур-Нижнеднепровский суд Днепра назначил компенсацию в 1 миллион гривен адвокату Александру Пришедько после того, как в его дом вломился полицейский спецназ. Соответствующее решение появилось в едином государственном судебном реестре.

Судья признал действия правоохранителей незаконными и постановил выплатить мужчине компенсацию за моральный ущерб из государственного бюджета. В решении сказано, что 26 июня 2020 года утром сотрудники ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области и Днепровского отдела полиции ГУНП разбили видеокамеру во дворе, а затем ворвались в дом днепрянина, не показав удостоверений и не объяснив причину.

"Вытащив истца из душевой комнаты, они бросили его обнаженным на холодный пол и начали бить руками и ногами по голове и туловищу, причинив ему телесные повреждения. На полу в душевой комнате под прицелом автомата истец пролежал примерно 45 мин", — сообщается в документе.

На следующий день после обыска владелец дома обнаружил, что из ящичка в гардеробной комнате, расположенном на втором этаже дома, пропали 20 тысяч долларов. Он тут же обратился в полицию и подал заявление. Кроме того, пострадавший две недели испытывал боль в ребрах и головокружение.

[ + – ] Александр Пришедько, пострадавший от спецназа в Днепре Фото: Факты

В интервью "Фактам" Александр Приходько рассказал, что в день штурма его жена и дети гостили у родственников. Мужчина услышал звуки разбитого стекла, после этого в ванную ворвались вооруженные люди в масках.

"Двое из них тут же повалили меня на пол и нанесли несколько ударов. Я ударился головой об пол. Был абсолютно голый и пролежал так 45 минут — мне не давали встать и не разрешали даже прикрыться. Мне в затылок упиралось дуло автомата, а на лицо капала кровь — с руки спецназовца", — поделился Александр.

Позже он увидел на записях с камер, что пока двое спецназовцев удерживали его в ванной, пятеро других переворачивали вещи в доме. Позже Александру увидел определение суда о проведении обыска и обнаружил в нем адрес соседнего дома. Адвокат указал полицейским на ошибку, однако они не стали слушать. По словам пострадавшего, он понес большие убытки из-за грубого штурма.

"Первым делом разбили дорогостоящую камеру видеонаблюдения. Выломали двери, разбили кувалдой электронный привод стоимостью 25 тысяч гривен, разбили окна. А уходя, вместо извинений сказали: «Сильно жирно вы тут живете. Ничего страшного, с вас не убудет»", — вспомнил Пришедько. — "Кстати, насколько мне известно, у соседа в доме тоже первым делом разбили камеру на входе, после чего разгромили все, что могли".

Ранее стало известно, что в Днепре полицейские спасли троих мужчин и одного подростка, которые провалились под лед.