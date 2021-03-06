Помилилися адресою. Група захоплення розгромила будинок у Дніпрі і вкрала $ 20 тис.

Силовики розбили двері кувалдою і 45 хвилин тримали голого господаря під дулом автомата. Виявилося, вони увірвалися не в той будинок.

Амур-Нижньодніпровський суд Дніпра призначив компенсацію в 1 мільйон гривень адвокату Олександру Пришедько після того, як в його будинок вдерся поліцейський спецназ. Відповідне рішення зʼявилося в єдиному державному судовому реєстрі.

Суддя визнав дії правоохоронців незаконними і постановив виплатити чоловіку компенсацію за моральну шкоду з державного бюджету. У рішенні сказано, що 26 червня 2020 року вранці співробітники ГУ Национальной полиции у Дніпропетровській області та Дніпровського відділу полиции ГУНП в Дніпропетровській області розбили відеокамеру у дворі, а потім увірвалися в будинок дніпрянина, не показавши посвідчень і не пояснивши причину.

"Витягнувши позивача з душової кімнати, вони кинули його оголеним на холодну підлогу і почали бити руками і ногами по голові і тулубу, заподіявши йому тілесні ушкодження. На підлозі в душовій кімнаті під прицілом автомата позивач пролежав приблизно 45 хв", — повідомляється в документі.

На наступний день після обшуку власник будинку виявив, що зі скриньки в гардеробній кімнаті, розташованому на другому поверсі будинку, пропали 20 тисяч доларів. Він тут же звернувся в поліцію і подав заяву. Крім того, потерпілий два тижні відчував біль в ребрах і запаморочення.

[ + – ] Олександр Пришедько, який постраждав від спецназу в Дніпрі Фото: Факты

В інтервʼю "Фактам" Олександр Приходько розповів, що в день штурму його дружина і діти гостювали у родичів. Чоловік почув звуки розбитого скла, після цього у ванну увірвалися озброєні люди в масках.

"Двоє з них тут же повалили мене на підлогу і завдали кілька ударів. Я вдарився головою об підлогу. Був абсолютно голий і пролежав так 45 хвилин — мені не давали встати і не дозволяли навіть прикритися. Мені в потилицю впиралося дуло автомата, а на обличчя капала кров — з руки спецназівця", — поділився Олександр.

Пізніше він побачив на записах з камер, що поки двоє спецназівців утримували його у ванній, пʼятеро інших перевертали речі в будинку. Пізніше Олександру побачив ухвалу суду про проведення обшуку і виявив в ньому адресу сусіднього будинку. Адвокат вказав поліцейським на помилку, однак вони не стали слухати. За словами постраждалого, він зазнав великих збитків через грубе штурму.

"Насамперед розбили дорогу камеру відеоспостереження. Виламали двері, розбили кувалдою електронний привід вартістю 25 тисяч гривень, розбили вікна. А йдучи, замість вибачень сказали: «Сильно жирно ви тут живете. Нічого страшного, з вас не убуде»", — згадав Пришедько. — "До речі, наскільки мені відомо, у сусіда в будинку теж першим ділом розбили камеру на вході, після чого розгромили все, що могли".

Раніше стало відомо, що в Дніпрі поліцейські врятували трьох чоловіків і одного підлітка, які провалилися під лід.