Поставка китайской вакцины Sinovac задерживается. Компанию "Лекхим" могут оштрафовать

По информации СМИ, компанию-поставщика "Лекхим" могут штрафовать на 0,1% от стоимости груза за каждый день просрочки.

Украина собирается наложить финансовые санкции на компанию "Лекхим", которая занимается поставками китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac, из-за задержи прибытия в страну первой партии препарата CoronaVac, обещанной главой Минздрава Максимом Степановым до 6 марта. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Игорь Иващенко изданию Reuters.

"Они определенно не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте", — сказал Иващенко журналистам.

Он не уточнил какими именно будут санкции против "Лекхима", однако издание получило доступ к копии документа и узнало, что компанию могут штрафовать на 0,1% от стоимости груза за каждый день просрочки.

Reuters сообщило, что в самой компании отказались от комментариев по этому вопросу, однако 4 марта пресс-служба "Лекхима" сообщила "Суcпільному", что они планируют поставить первую партию вакцины в Украину до 15 марта 2021 года.

Отмечается, что правительство отклонило просьбу "Лекхима" пересмотреть график отгрузки и способ измерения эффективности вакцины.

Иващенко также отметил, что перед началом использования вакцины в Украине ее должно одобрить ГП "Медзакупки".

"Возможны все варианты", — ответил представитель "Медзакупок" на вопрос "будет ли эта вакцина одобрена".

Отметим, 4 марта в "Лекхиме" заявили, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac по итогам испытаний в Турции составила 83,5%. В испытаниях участвовали более 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что этот показатель во время испытаний в Турции составлял 91,5% однако в турецком исследовании участвовали всего 3,4 тыс. человек. Эффективность CoronaVac во время тестирований в Индонезии составила 65,3%. Во время испытаний в Бразилии этот показатель составил всего 50,4%.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов еще в середине января рассказал, что в договоре с производителем китайской вакцины Coronavac якобы обозначено, что на момент поставки эффективность препарата должна составлять не менее 70%, иначе компания обязуется вернуть деньги в полном объеме.

Фокус рассказывал что известно о китайской вакцине от коронавируса CoronaVac.