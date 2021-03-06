Поставка китайської вакцини Sinovac затримується. Компанію "Лекхім" можуть оштрафувати

За інформацією ЗМІ, компанію-постачальника "Лекхім" можуть штрафувати на 0,1% від вартості вантажу за кожен день прострочення.

Україна збирається накласти фінансові санкції на компанію "Лекхім", яка займається поставками китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac, через затримку прибуття в країну першої партії препарату CoronaVac, обіцяної главою МОЗ Максимом Степановим до 6 березня. Про це розповів заступник міністра охорони здоровʼя Ігор Іващенко виданню Reuters.

"Вони безумовно не дотримуються заявлених термінів. Будуть штрафи, які вказані в контракті", — сказав Іващенко журналістам.

Він не уточнив якими саме будуть санкції проти "Лекхима", проте видання отримало доступ до копії документа і дізналося, що компанію можуть штрафувати на 0,1% від вартості вантажу за кожен день затримки.

Reuters повідомило, що в самій компанії відмовилися від коментарів з цього питання, проте 4 березня прес-служба "Лекхіма" повідомила "Суcпільному", що вони планують поставити першу партію вакцини в Україну до 15 березня 2021 року.

Відзначається, що уряд відхилив прохання "Лекхіму" переглянути графік відвантаження і спосіб вимірювання ефективності вакцини.

Іващенко також зазначив, що перед початком використання вакцини в Україні її має схвалити ДП "Медзакупкі".

"Можливі всі варіанти", — відповів представник "Медзакупівель" на запитання "чи буде ця вакцина схвалена".

Відзначимо, 4 березня в "Лекхима" заявили, що остаточна ефективність китайської вакцини CoronaVac від компанії Sinovac за підсумками випробувань в Туреччині склала 83,5%. У випробуваннях брали участь більше 10 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що цей показник під час випробувань у Туреччині становив 91,5% однак в турецькому дослідженні брали участь всього 3,4 тис. осіб. Ефективність CoronaVac під час тестувань в Індонезії склала 65,3%. Під час випробувань в Бразилії цей показник становив лише 50,4%.

Глава МОЗ України Максим Степанов ще в середині січня розповів, що в договорі з виробником китайської вакцини Coronavac нібито вказано, що на момент поставки ефективність препарату повинна становити не менше 70%, інакше компанія зобовʼязується повернути гроші в повному обсязі.

Фокус розповідав що відомо про китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac.