В преддверии 8 марта: в Запорожье женщина за рулем методично таранила ситилайты и авто (видео)

По предварительным данным, водитель внедорожника Volkswagen села за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В Запорожье, в преддверии 8 марта, пьяная женщина за рулем устроила масштабное ДТП на главном проспекте города. Об этом сообщает ТСН.

Сперва женщина на проспекте Соборном, за рулем Volkswagen, протаранила два автомобиля, а после выехала на разделительную полосу, где принялась сбивать ситилайты.

На видео внедорожник сняли проезжающие мимо автомобилисты. По словам очевидцев, находившаяся за рулем запорожанка, сначала зацепила автомобили, которые были припаркованы вдоль дороги.

Далее водительница "перевела дух" и принялась крушить ситилайты, установленные на разделительной полосе. Внедорожник остановился лишь на третьей сбитой конструкции.

"По всем признакам женщина была пьяна, но проходить тест на алкоголь отказалась. Теперь к 8 Марта ей грозит ответственность по нескольким статьям админкодекса", – говорится в сюжете.

В полиции сообщили, что на водителя составили протокол по ст.124 (совершение ДТП) КоАП, протокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и протокол по ст.139 (повреждение дорожных сооружений) КоАП.

Напомним, что в преддверии 8 марта в Киеве также произошло резонансное ДТП. Водитель за рулем Chevrolet врезался в Ford, но не вышел из машины, а сразу же попытался скрыться. Его авто удалось заблокировать другим участникам движения.