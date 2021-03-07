Напередодні 8 березня: в Запоріжжі жінка за кермом методично таранила сітілайти та авто (відео)

За попередніми даними, водій позашляховика Volkswagen сіла за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

У Запоріжжі, напередодні 8 березня, пʼяна жінка за кермом влаштувала масштабне ДТП на головному проспекті міста. Про це повідомляє ТСН.

Спершу жінка на проспекті Соборному, за кермом Volkswagen, протаранила два автомобіля, а після виїхала на розділову смугу, де почала збивати сітілайти.

На відео позашляховик зняли проїжджаючі мимо автомобілісти. За словами очевидців, запоріжанка за кермом, спочатку зачепила автомобілі, які були припарковані вздовж дороги.

Далі водійка "перевела дух" і почала трощити сітілайти, встановлені на розділовій смузі. Позашляховик зупинився лише на третій понівеченій конструкції.

"За всіма ознаками жінка була пʼяна, але проходити тест на алкоголь відмовилася. Тепер до 8 Березня їй загрожує відповідальність за кількома статтями адмінкодексу", — йдеться в сюжеті.

У поліції повідомили, що на водія склали протокол за ст.124 (вчинення ДТП) КпАП, протокол по ст. 130 (керування в стані спʼяніння) КпАП і протокол по ст.139 (пошкодження дорожніх споруд) КпАП.

Нагадаємо, що напередодні 8 березня в Києві також відбулося резонансне ДТП. Водій за кермом Chevrolet врізався в Ford, але не вийшов з машини, а відразу ж спробував втекти. Його авто вдалося заблокувати іншим учасникам руху.