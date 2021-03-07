Убийство полицейской в Киеве: правоохранители задержали подозреваемую

Подозреваемая в убийстве и погибшая, как оказалось, были знакомы.

Киевские правоохранители задержали 37-летнюю жительницу столицы, которую подозревают в убийстве сотрудницы полиции. Тело полицейской было обнаружено в ночь на 7 марта в Дарницком районе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Убитой оказалась женщина 1983 года рождения, с которой подозреваемая, как оказалось, была знакома. На теле погибшей женщины были обнаружены многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.

"По результатам проведения первоочередных следственных (розыскных) действий и на основании собранных доказательств задержана 37-летняя жительница столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления", – говорится в сообщении.

Правоохранители считают, что причиной убийства стал внезапно возникший между знакомыми конфликт .

"Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы", – добавили в ведомстве.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что на вызов об убийстве быстро прибыли следователи, оперативники, а также кинологи и криминалисты.

"Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской", – сказал Крищенко.

Задержанной сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время идет дальнейшее установление мотива и обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция предъявленной статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве 19 февраля около театра Ивана Франка водитель автомобиля до смерти избил пешехода. За рулем был гражданин Азербайджана. Он заключен под стражу.