Вбивство поліцейської в Києві: правоохоронці затримали підозрювану

Підозрювана у вбивстві і загибла, як виявилося, були знайомі.

Працівники столичної поліції затримали 37-річну мешканку столиці, яку підозрюють у вбивстві співробітниці поліції. Тіло поліцейської було виявлено в ніч на 7 березня в Дарницькому районі.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури в Facebook.

Убитої виявилася жінка 1983 року народження, з якої підозрювана, як виявилося, була знайома. На тілі загиблої жінки були виявлені численні колото-різані поранення та інші травми.

"За результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій і на підставі зібраних доказів затримана 37-річна мешканка столиці, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вважають, що причиною вбивства став раптовий конфлікт між знайомими.

"Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі", — додали у відомстві.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що на виклик про вбивство швидко прибули слідчі, оперативники, а також кінологи і криміналісти.

"Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків і очевидців. Завдяки злагодженій роботі слідчих і оперативників центрального апарату Нацполіціі і поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської", — сказав Крищенко.

Затриманiй повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

В даний час йде подальше встановлення мотиву і обставин події. Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція предʼявленої статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

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