UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Третья волна коронавируса

Третья волна COVID: 7 марта госпитализировали 2 136 человек

246
коронавирус, статистика коронавируса, госпитализация, третья волна, Евгений Истребин
Фото: freeradio.com.uа

Ситуация остается тяжелой в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, а в Киеве заполнены более 50% коек для больных коронавирусом.

По состоянию на вечер 7 марта в Украине с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 заняты 28 423 койко-мест (40,56%) из 70 053 выделенных, что на 965 больше, чем сутками ранее.

Такие данные приводит сайт Министерства здравоохранения Украины.

За сутки было госпитализировано 2 136 пациента (за вчера, 6 марта, эта цифра составила 3 955), а выписали 1 107 человек (за вчера — 3 782).

Ситуация по-прежнему остается тяжелой в таких регионах:

  • Ивано-Франковская область – заняты 82, 96 % койко-мест (81,53% сутками ранее);
  • Закарпатская область – 81,90 % (80,79% накануне);
  • Черновицкая область – 62,77% (61,10% вчера).

Также ситуация напряженная в г. Киеве: по состоянию на вечер 7 марта там заняты 50,56% коек для COVID-пациентов.

По состоянию на 7 марта ситуация лучше всего в Херсонской области. Там заняты лишь 8,98 % для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 (сутками ранее — 8,63%).

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, отметил на своей странице в Facebook, что Украина подходит к отметке 600 госпитализаций на 1 миллион человек. По его мнению, это означает, что рост смертности может быть 50-70 %.

Он приводит данные смертности в странах, где численность странах населения до 11 млн . Если там госпитализации поднимаются до 600 чел на 1 млн , рост смертности доходит до 60% и выше.

коронавирус, статистика коронавируса, госпитализация, третья волна, Евгений Истребин

В крупных странах, по его словам, немного другая зависимость:

  • Госпитализации 400-500, смертность +30-40%;
  • Госпитализации 500-600, смертность +50-100%.
коронавирус, статистика коронавируса, госпитализация, третья волна, Евгений Истребин
коронавирус, статистика коронавируса, госпитализация, третья волна, Евгений Истребин

"Данные не совсем точны, но они дают примерное представление, так же много зависит от того какую волну проходит страна. В Испании прошла третья волна, но уже такой смертности не было. Так что эти цифры скорее носят иллюстрированную функцию", – отмечает Истребин.

Напомним, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге сообщил, что окончания пандемии коронавируса следует ожидать в начале 2022 года.