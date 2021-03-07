Третья волна COVID: 7 марта госпитализировали 2 136 человек

Ситуация остается тяжелой в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, а в Киеве заполнены более 50% коек для больных коронавирусом.

По состоянию на вечер 7 марта в Украине с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 заняты 28 423 койко-мест (40,56%) из 70 053 выделенных, что на 965 больше, чем сутками ранее.

Такие данные приводит сайт Министерства здравоохранения Украины.

За сутки было госпитализировано 2 136 пациента (за вчера, 6 марта, эта цифра составила 3 955), а выписали 1 107 человек (за вчера — 3 782).

Ситуация по-прежнему остается тяжелой в таких регионах:

Ивано-Франковская область – заняты 82, 96 % койко-мест (81,53% сутками ранее);

Закарпатская область – 81,90 % (80,79% накануне);

Черновицкая область – 62,77% (61,10% вчера).

Также ситуация напряженная в г. Киеве: по состоянию на вечер 7 марта там заняты 50,56% коек для COVID-пациентов.

По состоянию на 7 марта ситуация лучше всего в Херсонской области. Там заняты лишь 8,98 % для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 (сутками ранее — 8,63%).

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, отметил на своей странице в Facebook, что Украина подходит к отметке 600 госпитализаций на 1 миллион человек. По его мнению, это означает, что рост смертности может быть 50-70 %.

Он приводит данные смертности в странах, где численность странах населения до 11 млн . Если там госпитализации поднимаются до 600 чел на 1 млн , рост смертности доходит до 60% и выше.

В крупных странах, по его словам, немного другая зависимость:

Госпитализации 400-500, смертность +30-40%;

Госпитализации 500-600, смертность +50-100%.

"Данные не совсем точны, но они дают примерное представление, так же много зависит от того какую волну проходит страна. В Испании прошла третья волна, но уже такой смертности не было. Так что эти цифры скорее носят иллюстрированную функцию", – отмечает Истребин.

Напомним, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге сообщил, что окончания пандемии коронавируса следует ожидать в начале 2022 года.