Третя хвиля COVID: 7 березня госпіталізували 2 136 осіб

Ситуація залишається складною в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, а в Києві заповнені понад 50% ліжок для хворих коронавірусом.

Станом на вечір 7 березня в Україні з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 зайняті 28 423 койко-міст (40,56%) з 70 053 виділених, що на 965 більше, ніж добою раніше.

Такі дані наводить сайт Міністерства охорони здоровʼя України.

За добу було госпіталізовано 2 136 пацієнта (за вчора, 6 березня, ця цифра склала 3 955), а виписали 1 107 осіб (за вчора — 3 782).

Ситуація, як і раніше залишається складною в таких регіонах:

Івано-Франківська область — зайняті 82, 96% ліжко-місць (81,53% добою раніше);

Закарпатська область — 81,90% (80,79% напередодні);

Чернівецька область — 62,77% (61,10% вчора).

Також ситуація напружена в м.Києві: станом на вечір 7 березня там зайняті 50,56% ліжок для COVID-пацієнтів.

Станом на 7 березня ситуація найкраща в Херсонській області. Там зайняті лише 8,98% для пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 (цілодобово раніше — 8,63%).

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, зазначив на своїй сторінці в Facebook, що Україна підходить до позначки 600 госпіталізацій на 1 мільйон осіб. На його думку, це означає, що зростання смертності може бути 50-70%.

Він наводить дані смертності в країнах, де чисельність країнах населення до 11 млн. Якщо там госпіталізації піднімаються до 600 чол на 1 млн, зростання смертності доходить до 60% і вище.

У великих країнах, за його словами, трохи інша залежність:

Госпіталізації 400-500, смертність + 30-40%;

Госпіталізації 500-600, смертність + 50-100%.

"Дані не зовсім точні, але вони дають приблизне уявлення, так само багато залежить від того яку хвилю проходить країна. У Іспанії пройшла третя хвиля, але вже такої смертності не було. Так що ці цифри швидше носять ілюстровану функцію", — зазначає Істребін.

Нагадаємо, глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Ханс Клюгге повідомив, що закінчення пандемії коронавiруса слід очікувати на початку 2022 року.