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Україна Третя хвиля коронавірусу

Третя хвиля COVID: 7 березня госпіталізували 2 136 осіб

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коронавірус, статистика коронавируса, госпіталізація, третя хвиля, Євген Істребін
Фото: freeradio.com.uа

Ситуація залишається складною в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, а в Києві заповнені понад 50% ліжок для хворих коронавірусом.

Станом на вечір 7 березня в Україні з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 зайняті 28 423 койко-міст (40,56%) з 70 053 виділених, що на 965 більше, ніж добою раніше.

Такі дані наводить сайт Міністерства охорони здоровʼя України.

За добу було госпіталізовано 2 136 пацієнта (за вчора, 6 березня, ця цифра склала 3 955), а виписали 1 107 осіб (за вчора — 3 782).

Ситуація, як і раніше залишається складною в таких регіонах:

  • Івано-Франківська область — зайняті 82, 96% ліжко-місць (81,53% добою раніше);
  • Закарпатська область — 81,90% (80,79% напередодні);
  • Чернівецька область — 62,77% (61,10% вчора).

Також ситуація напружена в м.Києві: станом на вечір 7 березня там зайняті 50,56% ліжок для COVID-пацієнтів.

Станом на 7 березня ситуація найкраща в Херсонській області. Там зайняті лише 8,98% для пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 (цілодобово раніше — 8,63%).

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, зазначив на своїй сторінці в Facebook, що Україна підходить до позначки 600 госпіталізацій на 1 мільйон осіб. На його думку, це означає, що зростання смертності може бути 50-70%.

Він наводить дані смертності в країнах, де чисельність країнах населення до 11 млн. Якщо там госпіталізації піднімаються до 600 чол на 1 млн, зростання смертності доходить до 60% і вище.

коронавірус, статистика коронавируса, госпіталізація, третя хвиля, Євген Істребін

У великих країнах, за його словами, трохи інша залежність:

  • Госпіталізації 400-500, смертність + 30-40%;
  • Госпіталізації 500-600, смертність + 50-100%.
коронавірус, статистика коронавируса, госпіталізація, третя хвиля, Євген Істребін
коронавірус, статистика коронавируса, госпіталізація, третя хвиля, Євген Істребін

"Дані не зовсім точні, але вони дають приблизне уявлення, так само багато залежить від того яку хвилю проходить країна. У Іспанії пройшла третя хвиля, але вже такої смертності не було. Так що ці цифри швидше носять ілюстровану функцію", — зазначає Істребін.

Нагадаємо, глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Ханс Клюгге повідомив, що закінчення пандемії коронавiруса слід очікувати на початку 2022 року.