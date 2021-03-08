Для жителей ОРДЛО готовят туристические маршруты по Украине

В Госагентстве по туризму хотят через путешествия "общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону".

Для жителей оккупированных территорий Донбасса запустят туристический маршрут на контролируемой части страны. Об этом сообщает глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив в эфире телеканала "Дом".

По ее словам, Рабочее название проекта — Donbass travel. В рамках проекта планируют разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с территорий ОРДЛО.

"Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их… В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома", — сообщила Олеськив.

В дальнейшем для жителей ОРДЛО разработают туристические маршруты на западе Украины. Кроме того, готовятся проекты на Херсонщине, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей оккупированного Крыма.

Напомним, в Херсонской области решили привлечь туристов серией видеороликов, демонстрирующих красоты региона и самые интересные места. Первое видео уже появилось в интернете. Трехминутный ролик под названием "Семь природных чудес Таврии" демонстрирует Олешковский лес, уникальное розовое озеро Сиваш, Днепровские плавни, заповедник "Аскания-Нова", водопады в Казацком, Олешковские пески и Станиславский кряж.