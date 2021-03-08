Для жителів ОРДЛО готують туристичні маршрути по Україні

У Держагентстві з туризму хочуть через подорожі "спілкуватися з людьми, які опинилися "по іншу сторону".

Для жителів окупованих територій Донбасу запустять туристичний маршрут на контрольованій частини країни. Про це повідомляє голова Державного агентства розвитку туризму в Україні Мар'яна Олеськів в ефірі телеканалу "Дім".

За її словами, робоча назва проекту — Donbass travel. В рамках проекту планують розробити цікаві маршрути і запрошувати українців з територій ОРДЛО.

"Хочемо через туризм спілкуватися з людьми, які опинилися" по іншу сторону ", інтегрувати їх ... В рамках Donbass travel будуть цікаві маршрути для того, щоб люди недалеко їхали від свого будинку", — повідомила Олеськів.

Надалі для жителів ОРДЛО розроблять туристичні маршрути на заході України. Крім того, готуються проекти на Херсонщині, які за аналогією з Донбасом будуть орієнтовані на жителів окупованого Криму.

Нагадаємо, в Херсонській області вирішили залучити туристів серією відеороликів, що демонструють краси регіону і найцікавіші місця. Перше відео вже з'явилось в інтернеті. Трихвилинний ролик під назвою "Сім природних чудес Таврії" демонструє Олешківські ліс, унікальне рожеве озеро Сиваш, Дніпровські плавні, заповідник "Асканія-Нова", водоспади в Козацькому, Олешківські піски і Станіславський кряж.