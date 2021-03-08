Не женский день. Как феминистический марш вырос из своего формата (фото)

В киевском Марше женщин-2021 поучаствовали правозащитники, представители ЛГБТ-сообщества, люди с инвалидностью, велоактивисты и беженцы из Беларуси. Фокус поговорил с участниками акции о празднике 8 марта и борьбе за свои права.

Задолго до начала мероприятия наряды полиции патрулируют подступы к Михайловской площади. Марш женщин традиционно вызывает повышенное внимание радикальных организаций, что чревато серьезными провокациями, так что без усиленной охраны такие акции не проходят. Площадь перед Михайловским монастырем оцеплена плотным кордоном, пройти можно лишь участникам марша и журналистам. Парень с девушкой пытаются протиснуться сквозь полицию, но их не пускают: "Вам куда?" — "Да нам просто на другую сторону", — объясняет пара. "Нет, здесь нельзя, обходите".

[ + – ] Женский марш [ + – ] Женский марш [ + – ] Женский марш

Начало марша назначено на 13:00, за полчаса до этого площадь постепенно заполняется людьми, преимущественно молодежью. У многих в руках красочные плакаты с лозунгами: "Маю право на гідні пологи", "Не декретна відпустка, а доглядова праця", "Who runs the world? Girls", "Проституція – згвалтування за гроші. Stop легалізація. Феміністки за шведську модель". Одна женщина держит картонку с прикленными прокладками и надписью "Это должно быть в каждом WC". Активисты охотно позируют перед фотокамерами и отвечают на вопросы о целях сегодняшнего мероприятия.

Конвенция и шелтеры

Анна Митко из родительской инициативы "Терга" считает, что сегодня у женщин в Украине есть права лишь номинально, по закону, но в реальности это не совсем так.

"В первую очередь я говорю о существующем "стеклянном потолке" [термин, обозначающий невидимый барьер, не дающий женщинам подниматься выше по карьерной лестнице — Ред.], — объясняет участница марша. – Это никуда не исчезло, построить карьеру в нынешнем обществе женщине до сих пор сложно".

По мнению Анны, в правительстве и парламенте обязательно должны быть гендерные квоты, что позволит занимать руководящие посты в государстве не только мужчинам. В то же время Митко уверяет, что не стала бы голосовать за кандидатов в депутаты или президенты лишь по тому, что они женщины.

"В этом случае сестринская поддержка не работает, — подчеркивает активистка. – У них действительно должны быть предвыборные программы, которые я поддержу".

[ + – ] Женский марш [ + – ] Женский марш [ + – ] Женский марш [ + – ] Женский марш

Среди участников марша немало мужчин. Некоторые пришли поддержать своих подруг и жен, но есть и те, кто пришел на мероприятие самостоятельно. Правозащитник Константин Андреев приехал в Киев из Запорожья специально для участия в акции. У него в руках плакат с надписью "Кожна жінка – супергероїня".

"Сейчас многие запорожские правозащитники добиваются создания в нашем городе шелтера [приюта] для женщин, пострадавших от домашнего насилия, — рассказывает он. – Мы создали петицию, она набрала необходимое количество голосов, вопрос был вынесен на рассмотрение мэрии, но получил ноль голосов от депутатов. Это возмутительно!".

Андреев уверен, что ратификация Стамбульской конвенции, определяющей механизм государственной политики по вопросам борьбы с домашним насилием, поспособствует появлению в стране приютов для пострадавших.

Традиция за кордоном

В центре пока еще хаотичной толпы, не сформированной в колонны, внимание привлекает высокая хрупкая девушка с плакатом "Ненавиджу всіх, особливо сексистів". Несмотря на жесткую надпись, 17-летняя Женя источает добродушие. "Почему я здесь? Я хочу показать большинству, что мы, женщины, можем отстаивать свои права не только в интернете. Я не считаю, что женщинам нужно дать больше прав, чем мужчинам, или наоборот. Должно быть равенство. Сегодня сюда пришли и взрослые, и дети, и парни, и девушки. Они пришли заявить о проблемах, которые требуют решения".

Сама Женя на Марш женщин пришла впервые, она признается, что переживала перед посещением акции, опасаясь нападения со стороны радикалов.

"Я даже нож с собой взяла на всякий случай и перцовый баллончик, — откровенничает девушка. – Конечно, страх есть. И это очень показательно, ведь мы здесь выступаем против насилия на мирной демонстрации, но нас нужно охранять. Мне кажется, это лучший ответ на вопрос – зачем нужен феминизм".

О потенциальной опасности Женя говорит неспроста. В это время со стороны Софиевской площади приближается группа молодых парней с развевающимися флагами. Это члены организации "Традиция и порядок", их не больше 50 человек. Накануне они заявили о намерении провести на Михайловской площади свою акцию – "Операцию по спасению феминисток", пообещав развернуть мобильные пункты сватовства. Правда, на собственное мероприятие активисты опоздали на полчаса: вместо 12:30 оно началось в 13:10.

[ + – ] Традиция и порядок Фото: Фокус

Члены "Традиции и порядка" осваивают небольшое пространство недалеко от памятника княгине Ольге. Они выстраиваются перед кордоном полиции и с помощью мегафона транслируют свою позицию: "Мы слышим призывы со стороны этих феминисток. Они пытаются раскручивать маховик домашнего насилия, ведь они выступают за ратификацию Стамбульской конвенции. А мы знаем, что в тех странах, где ратифицирована Стамбульская конвенция, — самый высокий показатель насилия над женщинами. Почему так происходит? Потому что Стамбульская конвенция пропагандирует так называемые гендерные идеалы неомарксистов, которые нивелируют разницу между мужчинами и женщинами". После длительного спича звучит гимн Украины.

Тем временем участники демонстрации формируют многочисленные колонны. Выдвинуться вместе со всеми готовятся Ульяна и Виталий Пчелкины – супружеская пара на инвалидных колясках, отстаивающая права людей с инвалидностью в Украине. На восьмимартовские марши семья приходит каждый год.

[ + – ] Ульяна и Виталий Пчелкины Фото: Фокус

"Мы здесь за права женщин с инвалидностью, — комментирует Ульяна. – На сегодняшний день их права в Украине практически не учитываются. Более миллиона женщин с инвалидностью просто выключены из каких-либо социальных процессов, особенно во время пандемии. У нас нет доступа к услугам, к медицинской помощи, нет правовой и судебной поддержки".

В этом году в акции принимают участие и члены велосипедного движения U-Cycle. Наталья Князева, представляющая организацию, считает, что нет ничего удивительного в том, что в составе марша появилась велоколонна.

"В Украине до сих пор не существует такой инфраструктуры, чтобы женщина могла чувствовать себя в безопасности на дороге", — говорит киевлянка. Наталья задумывается, услышав вопрос о том, стоит ли фокусироваться на женщинах, если возможности нормально передвигаться по городам в точно такой же степени лишены и мужчины-велосипедисты. Потом все же объясняет свою позицию: "Решения об инфраструктуре чаще принимают мужчины, а женщин на должностях в соответствующих структурах нет. Так что необходимо увеличивать количество женщин во власти, чтобы они также могли влиять на создание безопасных условий на дороге".

[ + – ] Женский марш 2021 [ + – ] Женский марш 2021 Фото: Фокус [ + – ] Женский марш 2021 [ + – ] Женский марш 2021 [ + – ] Женский марш 2021 [ + – ] Женский марш 2021 [ + – ] Женский марш 2021 [ + – ] Женский марш 2021 [ + – ] Женский марш 2021 [ + – ] Женский марш 2021 [ + – ] Женский марш 2021 [ + – ] Женский марш 2021

"Марш хорошо, но праздник лучше"

В 13:25 колонна участниц и участников марша выдвигается в сторону Майдана, сопровождаемая сотрудниками полиции. Члены организации "Традиция и порядок" остаются на площади. Демонстрацию со стороны наблюдает 59-летняя Надежда, которая пришла на площадь с 13-летним внуком.

"Мы впервые пришли на такой марш. У меня двоякое мнение об этом мероприятии. С одной стороны, это за права женщин, но ведь сегодня еще и праздник, — рассуждает она. – Вообще, думаю, их надо проводить в разные дни. Борьба – это тоже важно, но лучше бы ее не приурочивали к сегодняшнему дню. Я знаю, что здесь присутствуют представители ЛГБТ-организаций, но я это не поддерживаю".

Часть людей идет не в колонне, а на некотором расстоянии от нее. Девушка, представившаяся Ольгой, объясняет, что боится идти вместе со всеми.

"Так много силовиков, что все это не выглядит позитивным мероприятием, — говорит она. – Я была на марше в защиту животных, и там все было гораздо проще и спокойнее. А здесь такое чувство, будто мы пытаемся свергнуть правительство, хотя просто защищаем свои права".

У метро Почтовая площадь люди останавливаются. Организаторы акции благодарят всех присутствующих и напоминают о мерах безопасности. Рядом с полицией останавливаются трое парней, наблюдавших за колонной со стороны. Один из них громко обсуждает участников марша: "Ой, девочке десять лет, наверное, а она тут за вагину что-то рассказывает! …Эй ты, кадык свой покажи!.. Мечта женщины – это теплая кухня!". Другой звонит по телефону и кричит в трубку: "Давайте на Подол, весь актив подтягивайте".

В 14:30 мероприятие заканчивается, люди спускаются в метро, на ходу сворачивая плакаты и снимая различную символику с рукавов.